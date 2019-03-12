Министром спорта Крыма вновь стала женщина

Председатель крымского правительства Сергей Аксёнов назначил указом нового министра спорта республики.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», документ о назначении опубликован на официальном сайте правительства РК.

«Назначить Торубарову Ольгу Александровну на государственную должность Республики Крым – министра спорта Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым», – отмечено в указе.

Прежний министр спорта Крыма Елизавета Кожичева в середине февраля была переведена из министров в замминистра.

Её обязанности временно исполнял другой замглавы ведомства Олег Голинач.

Напомним Елизавета Кожичева, сделала головокружительную карьеру, сменив должность референта-секретаря на место первого замминистра спорта Республики Крым, и в течение 2 месяцев доросшая уже и до министра в октябре 2016 года.

Приказ о назначении подписывал Сергей Аксёнов.

Отметим, что вся трудовая деятельность Кожичевой была связана с Владимиром Константиновым.

Её назначение на должность министра спорта председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов аргументировал так: «Министерство долго было без руководителя, сейчас назначение Кожичевой на должность министра мы воспринимаем, как большой аванс для нее. У нее есть большое желание работать. С учетом того состояния, в котором сегодня находится спорт, работы очень много, финансирование определенное есть, помощь мы окажем. Но дальше все зависит от организационных способностей, сам министр должен показать, на что он способен: организовать свою команду, организовать мероприятия».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 12.03.19

В Крыму группа сельчан сорвала неплохой куш на нелегальном интернет-казино. / Российские моряки грозят перекрыть Босфор из-за долгов по зарплате. / Грабитель отделения микрозайма в Симферополе попал на камеру и был схвачен. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»