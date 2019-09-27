Игры в прозрачность: в Крыму объявили открытый конкурс на замещение должностей министров

В Крыму объявили открытый конкурс на замещение должностей министров республиканского правительства. Об этом глава РК Сергей Аксенов сообщил в соцсетях.

«Крымчане должны иметь право высказать свое мнение о кандидатах, претендующих на должности руководителей местных и республиканских органов власти.

Предлагаю сформировать новый состав Совета министров Крыма в несколько этапов. Любой гражданин, в том числе исполняющие обязанности министров, который чувствует в себе силы и обладает соответствующими знаниями и компетенциями, получит возможность принять участие в инициированном мною конкурсе.

Кандидаты смогут подать заявку, пройти тестирование, принять участие в публичных дебатах. Итоговым этапом станет мое личное собеседование с финалистами. Решение о назначении министров будет принято мною с учетом результатов открытого электронного голосования за претендентов на соответствующие должности.

Порядок проведения конкурса будет в ближайшее время опубликован на портале правительства Крыма.

Что касается назначения глав администраций муниципальных образований, то вместе с конкурсными процедурами, прописанными в законодательстве, предлагаю использовать механизмы электронной (интерактивной) системы голосования. Такие системы голосования возможно разместить на страницах местных органов власти на портале правительства Крыма.

Считал бы правильным конкурсным комиссиям, которые рекомендуют местным советам кандидатов на должности глав администраций, при принятии решений учитывать результаты голосования», – заявил Аксенов.

Отметим, ранее он сообщал, что уже проводит собеседования с желающими занять посты в новом правительстве Крыма.

Симферополь, Лиана Макоба

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