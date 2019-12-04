Аксенов утвердил шесть министров нового правительства Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов сегодня подписал указы о назначении первых шести министров нового правительства республики. Об этом он сообщил в своем Facebook. Подчеркивается, что руководители министерств были отобраны по итогам кадрового конкурса «Твое правительство». Но, напомним, единственный публичный этап конкурса, в ходе которого свое мнение могли высказать крымчане, – дебаты отменили.

Свои должности сохранили министр имущественных и земельных отношений Анна Анюхина, министр транспорта Сергей Карпов, глава минкультуры Арина Новосельская и министра строительства и архитектуры Михаил Храмов.

Министерство экономического развития возглавил Дмитрий Шеряко, ранее занимавший должность замминистра финансов РК. Министром образования, науки и молодежи назначена Валентина Лаврик, ранее возглавлявшая Симферопольскую академическую гимназию.

Аксенов отметил, что продолжает проводить собеседования с финалистами проекта «Твое правительство». «Завтра к концу дня будут названы имена всех победителей», – пообещал он.

Напомним, что открытый конкурс на замещение должностей министров республиканского правительства был объявлен 27 сентября.

По словам Аксенова, претенденты в ходе собеседований «показали высокий уровень компетентности», а также «высказали ряд интересных идей и предложений». Глава РК добавил, что «участникам, которые не стали победителями, но показали достойные результаты, будет предложено войти в резерв управленческих кадров республики».

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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