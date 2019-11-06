В Крыму завершили прием документов от желающих стать министрами

В Крыму завершили прием документов от желающих войти в состав республиканского правительства.

Как уже сообщал «Новый День», в Крыму объявили открытый конкурс на замещение должностей министров республиканского правительства. Комментируя это в соцсетях, глава РК Сергей Аксенов написал: «Крымчане должны иметь право высказать свое мнение о кандидатах, претендующих на должности руководителей местных и республиканских органов власти. Эту идею не поддержал спикер Госсовета: «Это – пустая идея», – оценил Владимир Константинов перспективу народного онлайн голосования за кандидатов в рамках проекта «Твое правительство».

«В проекте участвуют конкурсанты из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Краснодара, Татарстана, Новосибирска, Липецка, Омска, Вологды, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Самарской, Амурской областей, Камчатского и Пермского края, а также из Ханты-Мансийского автономного округа», – сообщили в министерстве информационной политики РК.

Оргкомитет приступил к анализу анкет соискателей. Тем, кого пропустят в следующий тур, предстоит тестирование на знание российского законодательства. На третьем этапе конкурса состоятся теледебаты, а завершающим испытанием станет собеседование с главой РК Сергеем Аксеновым.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.11.19

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