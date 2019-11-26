Кто бы сомневался: большинство крымских министров сохранят свои должности

В Крыму завершился второй тур кадрового конкурса «Твое правительство». Несмотря на то, конкурс еще не завершен, состав кабмина на сегодняшний день уже, можно сказать, известен.

Как уже сообщал «Новый День», идею провести конкурс на должности министров озвучил глава Крыма Сергей Аксенов. «Крымчане должны иметь право высказать свое мнение о кандидатах, претендующих на должности руководителей местных и республиканских органов власти, – заявил он 27 сентября. – Предлагаю сформировать новый состав Совета министров Крыма в несколько этапов. Любой гражданин, в том числе исполняющие обязанности министров, который чувствует в себе силы и обладает соответствующими знаниями и компетенциями, получит возможность принять участие в инициированном мною конкурсе.

Кандидаты смогут подать заявку, пройти тестирование, принять участие в публичных дебатах. Итоговым этапом станет мое личное собеседование с финалистами. Решение о назначении министров будет принято мною с учетом результатов открытого электронного голосования за претендентов на соответствующие должности».

Но, похоже, что с этой «демократической» инициативой Аксенова получается, как с выборами: принять участие может каждый, но победители известны заранее.

Сегодня на официальном сайте крымского кабмина опубликовали результаты второго тура так называемого конкурса – тестирования. После анализа анкет соискателей к тестированию били допущены 117 человек. И оказалось, что действующим министрам (точнее – исполняющим обязанности) буквально нет равных. Ибо все они набрали наибольшее количество баллов среди претендующих на их кресло.

Самый значительный результат у Арины Новосельской (министерство кульутры) – 261 балл из 300 возможных (оценка складывалась из трех показателей: анкета, тестирования и эссе. Максимальное количество баллов по каждому пункту – 100).

Самый скромный показатель у главы минстроя Михаила Храмова – 205 (но у его конкурентов еще меньше).

В конкурсе не принимают руководители министерств образования и экономического развития Наталья Гончарова и Анушаван Агаджанян. Главные претенденты на их должности – директор Симферопольской академической гимназии Валентина Лаврик и заместитель министра финансов Дмитрий Шеряко тоже опередили конкурентов, набрав больше всех.

В рейтинге не оказалось исполняющего обязанности министра промышленной политики Андрея Васюты, который подавал документы на конкурс, но в тестировании участия не принимал. Главный претендент на его кресло Леонид Белов, разумеется, опередил единственного конкурента.

Любопытно, что проанализировать, из чего складывалась итоговая сумма у блеснувших компетентностью и.о. министров.

Например, глава минздрава Игорь Чемоданов средненько справился с тестом – набрал всего 57 баллов, зато его эссе с изложением планов по модернизации здравоохранения оценили на 86.

Потрясли комиссию своими планами на министерское будущее главы минспорта Ольга Торубарова, минтранспорта Сергей Карпов и минюста Олег Шаповалов – они набрали за эссе более 90 баллов.

Умением заполнять анкету отлилась Арина Новосельская (в конкурсе она принимает участие под именем Вера) – 90 баллов (это самый высокий результат из всех участников).

При этом выяснилось, что подавляющее большинство действующих руководителей министерств не в поной мере владеют государственным языком Российской Федерации, а также знают основы Конституции Российской Федерации и законы, касающиеся государственной службы и противодействия коррупции; имеют знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий, управленческие компетенции – именно эти навыки проверялись в ходе компьютерного тестирования. 100 баллов набрал только глава минтопэнерго Вадим Белик. Остальные не преодолели 90 баллов. А некоторые, как глава министерства внутренней политики, информации и связи Сергей Зырянов, и вовсе ограничились 62 баллами.

Теперь участникам конкурса предстоит последний этап – собеседование с главой Крыма. От теледебатов решили отказаться, автоматически лишая крымчан обещанной возможности проголосовать за того или иного кандидата – процесс голосования должен был происходить именно на этом этапе.

Между тем, члены Наблюдательного совета, созданного специально для проекта «Твое правительство» пытаются убедить себя и всех крымчан, что затея удалась, так как ответила на два основных запроса общества:

«Первый запрос – на квалификацию и компетентность представителей власти, а второй – запрос на открытость и прозрачность процесса формирования власти. Я предложил бы считать этот проект состоявшимся, – заявил директор Центрального музея Тавриды, заместитель председателя Наблюдательного совета Андрей Мальгин. – Намеренно не использую слово успешный, поскольку о его успешности мы будем судить через пять лет в новой каденции формирования власти Крыма. Но в целом эксперимент состоялся. Это тот путь, который позволит повысить качество власти».

Как можно повысить качество власти, сохранив в правительстве прежних министров, к которым у крымчан накопилась масса претензий, Мальгин не пояснил.

Симферополь, Лиана Макоба

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