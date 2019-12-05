Глава Крыма теряет политический вес

Глава Крыма Сергей Аксенов по итогам ноября опустился на одну позицию на Бирже губернаторов и выбыл из группы глав регионов, демонстрирующих умеренный рост. Рейтинг составлен агентством ПолитБрокер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», основными причинами для падения Аксенова стали скандал с сафари-парком «Тайган» и конкурс «Твое правительство».

В первом случае глава Крыма позволил втянуть себя в разборки с одиозным бизнесменом Зубковым и полностью проиграл ему в медийном пространстве.

С «Твоим правительством» вышло еще хуже: объявив тотальную перезагрузку власти и заявив «Крымчане должны иметь право высказать свое мнение о кандидатах, претендующих на должности руководителей местных и республиканских органов власти», Аксенов в итоге переназначил большинство прежних вице-премьеров и министров. А публичный этап конкурса отменил вовсе.

Кроме того, свою роль в понижении рейтинга крымского главы сыграли отставки его соратников Полонского и Опанасюк, а также непрекращающиеся межэлитные «войны».

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 05.12.19

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