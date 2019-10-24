Обещания Аксенова против него же и сыграют – в Крыму оценивают политику пере6избранного главы

Эксперты считают, что выступление Сергея Аксенова на Госсовете Крыма 23 октября повышает его политические акции. Во всяком в случае, в сегодняшнем рейтинге «Биржи губернаторов», регулярно составляемом агентством «ПолитБрокер», глава Крыма движется вверх.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в плюсы Аксенову записали презентацию стратегии развития Крыма на ближайшие 5 лет; увольнение руководителей трех транспортных ГУПов, обещание выровнять и привести к единому мусорный тариф, а также прогноз выполнения ФЦП к концу года на уровне 95%.

Однако, эти же обещания, по мнению специалистов, могут и подмочить репутацию переизбранного главы Крыма. Например, риск не добраться до 95% по ФЦП достаточно высок. А если вспомнить серьезные замечания по исполнению других федеральных программ (например, реконструкции дорог), то в течение ближайшего времени акции Аксенова могут существенно «обесцениться».

В числе понижающих рейтинг факторов эксперты так же называют всю ту же презентованную стратегия развития (далеко не все обещания, данные Аксеновым 5 лет назад, выполнены, и где гарантия, что ситуация не повторится?), номинальная должность премьера Гоцанюка и снижение его аппаратного влияния, структура временного правительства Гоцанюка, в котором на 16 министров приходится 11 вице-премьеров, а также предстоящие «выборы» ( читая – назначения) глав городов и администраций.

«Но самое интересное шоу ждет нас впереди. Кандидаты в министры и прочие чиновники станут писать эссе и проводить дебаты на ТВ. А затем, затем мы все станем за них голосовать. Всё это в рамках губернаторского конкурса «Алё, мы ищем таланты!» – пишет telegram-канал «Крымская П».

В экспертном сообществе к объявленному Аксеновым конкурсу относятся без энтузиазма, тем более, что последнее слово при назначении министров глава Крыма оставил за собой.

Симферополь, Лиана Макоба

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