Аксенов промахнулся: глава Крыма стал жертвой собственных медийщиков

Скандал, разразившийся вокруг сафари-парка Тайган и ялтинского зоопарка «Сказка», может очень сильно ударить по главе Крыма Сергею Аксенову. По сути, он уже проиграл если не всю войнушку в целом, то этот раунд точно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из Олега Зубкова – владельца «Тайгана» и «Сказки» – стратег так себе. У него и тактика хромает: он постоянно подставляется сам. Угроза убить 40 медведей, потому что их «нечем кормить» была уже вообще за гранью добра и зла. И многие из тех, кто раньше громко кричал, защищая Зубкова, как-то поумолкли.

Казалось бы: Зубков сам вырыл себе яму, продемонстрировав всем, что животные для него –лишь бизнес, и как только этот бизнес перестает быть прибыльным, он любыми путями готов избавиться от «балласта», лишь бы не нести убытки.

Но тут вмешались люди Аксенова и, в конце концов, втянули в эту историю , разыгрываемую по сценарию Зубкова, самого главу Крыма.

«Как заставить губернатора Аксенова оправдываться, что парк «Тайган» никто (!!!) закрывать не собирался?

Легко!

Именно так поступил Вадим Первых – заместитель министра внутренней политики и информации РК, – пишет telegram-канал «Крымская П». – Что происходило? Зубков проигрывал один суд за другим. Казалось бы, сиди себе молча и не светись. Жди. Но Первых решил проявить инициативу и подсветить всё в СМИ и социальных сетях, примазавшись и закрепив победу. Наняв блогеров ютуб-масштаба.

В итоге победа обернулась для самого доморощенного стратега позором. Подключение СМИ и дополнительная огласка изменили ситуацию и позволили Зубкову привлечь на свою сторону весомый инфоресурс и публичных личностей.

Ситуация вышла за рамки не только республики, но и законодательства в целом и вынудила Аксенова совершить публичный демарш, хотя он абсолютно никак не был ранее обозначен в качестве стороны.

Губернатор Аксенов стал «жертвой» своих же мамкиных медийщиков. Общественное мнение по Зубкову сформировано: власти Крыма в угоду своих шкурняков обижают Зубкова и его бизнес. Профит».

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 02.12.19

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