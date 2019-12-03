За тюленя ответит: Верховный Суд РК подтвердил санкции в отношении ялтинского зоопарка

Верховный Суд РК подтвердил решение о привлечении зоопарка «Сказка» к административной ответственности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Государственного комитета ветеринарии Крыма, ранее Белогорский районный суд признал законным привлечение ООО «Ялтинский зоопарк «Сказка» к ответственности за невыполнение требований ведомства.

«В данном случае судом признано, что ООО «Ялтинский зоопарк «Сказка» не выполнены требования законных предписаний по вопросам:

– представлении львицы Бони и условий ее содержания; – использовании в корм животных безопасных продуктов; – оказании квалифицированной ветеринарной помощи тюленю».

В результате суд подтвердил законность действий Госкомветеринарии РК и наложения на руководство зоопарка штрафа в размере 500 тыс рублей (часть 8 статьи 19.5 КоАП РФ).

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 03.12.19

В Севастополе повысили тарифы на эвакуацию автомобилей и их хранение на штрафстоянке. / Зеленский объявил энергетический аврал на Украине. / Зеленский обвинил Германию в неискренности по «Северному потоку – 2». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»