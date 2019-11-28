Владельца сафари-парка «Тайган» обвиняют в уклонении от налогов и сокрытии краснокнижных животных

Владелец сафари-парка «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олег Зубков уклоняется от налогов, скрывает животных, в том числе и краснокнижных, но его парки закрывать никто не собирается. Об этом заявил сегодня глава Крыма Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуация обсуждалась в ходе рабочей встречи с заместителем председателя Совета министров Республики Крым – министром сельского хозяйства Крым Андреем Рюмшиным.

Рюмшин сообщил, что требования Минприроды, Госкомветеринарии и Минимущества выполняются всеми зоопарками республики, кроме руководства «Тайгана». И добавил: «Мы предложили помощь и поддержку Олегу Зубкову в решении тех вопросов, которые необходимы для дальнейшего развития парка «Тайган», но он категорически не захотел идти на контакт. Видимо, в его планы не входит конструктивное решение ситуации».

«Господина Зубкова знаю очень давно, на мой взгляд, его действия носят исключительно провокационный характер, – ответил Аксенов. – При этом главная задача органов власти – не дать Зубкову уничтожить животных, независимо от его истерик и формулировок. Считаю, что в результате собственной деятельности, не соблюдая и полностью игнорируя законодательство, он попал в капкан, и якобы, как человек, радеющий за животных, рассказывает о том, что сам убьет медведей. Это верх цинизма. На мой взгляд, абсолютно понятна мотивация господина Зубкова – работать под черным флагом, скрывая истинные размеры своих доходов. Понимаю, есть информация, что он в Португалии дом строит, деньги нужны. Однако это не повод, прикрываясь животными».

Аксенов подчеркнул: «Господин Зубков, по которому мы получили, в том числе результаты проверки налоговой, только в июле 2019 года скрыл выручки на 20 млн рублей. Это по 500 тыс рублей в день минимум».

Рюмшин дополнил: «Животные не идентифицированы. Это первая норма, которая применяется во всех наших зоопарках, которые находятся в Симферополе, Евпатории, Бахчисарае. Они все чипированы. Сегодня 117 голов находятся у Зубкова незаконно, это очень большое нарушение. В случае какого-то смертного исхода мы не можем определить, почему и как произошла смерть, какой породы животное и так далее. 53 головы – это краснокнижные незарегистрированные животные».

«Но пока что Зубков как директор не проявляет никакой инициативы, он считает, что пусть животные будут без всяких документов, чем они болеют, никто не знает, животные не вакцинировались. Какие последствия это несет для людей – тоже неизвестно», – продолжил Аксенов.

И резюмировал: «Никакой цели закрыть сафари-парк нет. По крайней мере, зверям сегодня ничего не угрожает, мы наблюдаем за ситуацией. В случае попыток Зубкова умерщвления животных правоохранительными органами будут приняты соответствующие меры реагирования».

Напомним, в середине ноября владелец парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олег Зубков заявил, что из-за проблем с бизнесом собирается убить 30 медведей.

Симферополь, Лиана Макоба

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