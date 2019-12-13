Внезапно: сотрудники ФНС резко увеличили выручку сафари-парка «Тайган»

В сафари-парке «Тайган» во время визита сотрудников налоговой службы резко увеличилась выручка. Об этом заявил заместитель руководителя УФНС России по Республике Крым Сергей Крюков.

Как уже сообщал «Новый День», в конце ноября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проверки выявили факты уклонения от налогов владельца парка.

«СМИ сообщали, что более 11 млн рублей выручки предприятия не было проведено через кассово-расчетный счет – это прямое нарушение. Все это являлось основанием для проведения проверки кассовой дисциплины в течение 20 дней, – сообщил Крюков. – Мы установили достаточно крупную сумму, не проведенную через кассу. Понимаем, что часть посетителей парка (а в основном, организованные группы) посещали сафари-парк в обход кассового аппарата».

По словам Крюкова, во время мониторинга, проводимого сотрудниками ФНС, официальная выручка сафари-парка выросла разы и превысила 1 млн рублей в день.

По итогам проверки руководство «Тайгана» в очередной раз привлекут к административной ответственности.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте сафари-парка, стоимость входного билета для детей 3 – 10 лет составляет 500 рублей, для всех остальных – 1 тыс рублей. Льгот нет ни для кого. Расчет только наличными.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.12.19

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