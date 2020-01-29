Чудеса дипломатии: власти Крыма и руководство сафари-парка «Тайган» пришли к полному взаимопониманию

Власти Крыма и руководство сафари-парка «Тайган» пришли к полному взаимопониманию. Об этом было заявлено по итогам встречи главы РК Сергея Аксенова, министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина и предпринимателя Олега Зубкова.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении информации и пресс-службы главы РК, стороны выработали единую позицию по функционированию парка львов «Тайган».

«Приводим парк в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. Власти Крыма окажут необходимое содействие. Инвестиционный совет Республики Крым рассмотрит предложения, в том числе по развитию парка», – сообщил глава РК.

Олег Зубков подтвердил, что полное понимание с республиканскими органами власти достигнуто, реальные сроки устранения нарушений определены, все необходимые документы подготовлены.

Напомним, конфликт между властями Крыма и Зубковым возник несколько лет назад: чиновники обвиняли предпринимателя во всевозможных нарушениях, тот в ответ заявлял, что у него хотят отобрать бизнес. Зубков пытался вывести скандал на международный уровень, сообщив, что собирается вывезти свих животных в Турцию, но там к этой идее отнеслись без энтузиазма и никакой поддержки не оказали. Не смог предприниматель найти влиятельных сочувствующих и на Украине.

Тогда он заявил, что убьет всех своих медведей, потому что их нечем кормить. После этого скандал разгорелся с новой силой. Глава Крыма сообщил, что сафари-парк уклоняется от налогов, а суд закрыл «Тайган» на 30 суток для устранения обнаруженных нарушений, лишив владельца традиционной новогодней прибыли.

И вдруг противоборствующие сторону пришли к консенсусу. Эксперты считают, что конфликт погасил заместитель министра экономики РФ Сергей Назаров. Каким образом ему это удалось усмирить Зубкова, загадка. Как и то, почему Москва решила завершить эту скандальную историю именно сейчас.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.01.20

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