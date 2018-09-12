Владелец крымского парка «Тайган» не унимается: При «уважаемой» Украине было хорошо, в России – плохо

Крымский бизнесмен Олег Зубков вновь публично пожалел о выборе жителей полуострова, сделанном на референдуме 2014 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в своем блоге Зубков рассказал о том, что столкнулся с проблемами развития своих парков «Сказка» и «Тайган», в чем, по его мнению, виноваты российское законодательство и власть.

«Я одинаково люблю и россиян, и украинцев, и евреев, и узбеков, и молдаван, и немцев... Но что касается государств и их политики по отношению к своим гражданам, предпринимателям, то украинское государство я уважаю значительно больше, чем российское. Поскольку украинское государство позволило мне создать мои уникальные парки, а российское за 4 года уже неоднократно пыталось их закрыть, уничтожить, «закошмарить»», – утверждает бизнесмен, добавляя, что в случае описания конкретных примеров того, чем он недоволен, «получится книга, примерно с таким названием: «20 лет созидания и 5 лет разрушения».

Свои парки Зубков назвал «образцом возможностей украинского Крыма», и охарактеризовал Украину как «правовое государство».

«К счастью, проходя через многочисленные проблемы, в украинские времена я развивал свои парки семимильными шагами каждый год, расширяя их территорию, завозя новых удивительных животных, создавая новые экспозиции. После перехода в родную страну все остановилось, я вот уже 4 года вынужден защищать свои парки и себя от различных «гоблинов» находящихся в российской власти», – рассуждает бизнесмен.

Стоит отметить, что Зубков высказался и на тему экологического инцидента в Армянске, где из-за пересохшего накопителя кислоты произошел выброс загрязняющих веществ в атмосферу. По его мнению, в произошедшем стоит винить местное правительство, а не Украину, где было принято решение организовать водную блокаду Крыма.

Напомним, бизнесмен и ранее неоднократно выступал со скандальными заявлениями, жалея о воссоединении Крыма с Россией. Причем в качестве площадки для озвучивания своей позиции, Зубков в том числе использовал и заблокированные в РФ украинские СМИ, которые занимаются антироссийской пропагандой. Бизнесмен утверждал, что жизнь крымчан была бы намного лучше, если бы никаких изменений со статусом полуострова не произошло.

Между тем, не все украинские политики позитивно настроены по отношению к Зубкову, считая его «перебежчиком», постоянно меняющим политические взгляды в интересах своего бизнеса. В 2014 году он угрожал всем, кто захочет помешать проведению крымского референдума, «боевыми львами» из своего парка, а после заявил о намерении стать депутатом Госсовета республики. Однако даже переход из одной партии в другую не помог ему стать парламентарием.

Позитивное отношение Зубкова к воссоединению Крыма с Россией начало стремительно угасать параллельно со скандалами, сопровождающими его бизнес. Жалуясь на «давление со стороны чиновников» Зубков даже анонсировал получение гражданства Турции, где он планировал развивать свой бизнес. Примечательно, что при этом он публично заявил, что с уважением относится к идеологу и бывшему официальному лидеру запрещенной в России экстремисткой организации «Меджлис» Мустафе Джемилеву.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 12.09.18

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