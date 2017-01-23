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Крым

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Публикации за 23.01.17

В Крыму в парке львов погиб мужчина (СКРИН) / Соцсети: на него напало животное

В Крыму в парке львов погиб мужчина (СКРИН) Соцсети: на него напало животное

На территории парка львов «Тайган» обнаружен труп 29-летнего мужчины.

Как передает корреспондент РИА , тело было обнаружено в одном из подсобных помещений, расположенных на территории парка. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, проводятся судебные экспертизы, сообщили в Следственном комитете Крыма.

Как именно погиб мужчина, в ведомстве не уточнили. Однако в социальных сетях утверждают, что молодой человек являлся работником парка «Тайган», на него напало разъяренное животное, должной медицинской помощи он не получил и скончался от полученных ран.

Новый День: В Крыму в парке львов погиб мужчина (СКРИН)

Белогорск, Анастасия Зук

Белогорск. Другие новости 23.01.17

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