В Крыму в парке львов погиб мужчина (СКРИН) / Соцсети: на него напало животное

Публикации за 23.01.17

На территории парка львов «Тайган» обнаружен труп 29-летнего мужчины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тело было обнаружено в одном из подсобных помещений, расположенных на территории парка. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, проводятся судебные экспертизы, сообщили в Следственном комитете Крыма.

Как именно погиб мужчина, в ведомстве не уточнили. Однако в социальных сетях утверждают, что молодой человек являлся работником парка «Тайган», на него напало разъяренное животное, должной медицинской помощи он не получил и скончался от полученных ран.

Белогорск, Анастасия Зук

Белогорск. Другие новости 23.01.17

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