Адекватный пьяница, известный с хорошей стороны? Директор «Тайгана» охарактеризовал погибшего сотрудника / А свидетельства родственников назвал «интернет-страшилками»

Публикации за 24.01.17

Директор парка львов «Тайган» Олег Зубков свалил вину за смерть своего сотрудника на самого погибшего.

Как уже сообщал «Новый День», тело Максима Яковлева было обнаружено в одном из подсобных помещений парка. Несмотря на широкий резонанс, который получил инцидент, руководство парка «Тайган» долгое время не комментировало случившееся. «Молчание» Зубков пояснил заграничной командировкой. По его словам, погибший от укусов животных сотрудник парка был волонтёром и зарекомендовал себя с хорошей стороны: его даже собирались официально трудоустроить.

Напомним, родственники погибшего рассказывали, что в парке Яковлев занимался доставкой мяса для животных, а поскольку у него не было водительских прав (и работодатель об этом знал), он ездил по служебным делам по ночам.

Теперь руководитель «Тайгана» уверяет, что произошедшее не является производственной травмой – тигры крымчанина не трогали. Зубков уверен, что огромные рваные раны на теле погибшего – это следы от укуса собак, который «разорвали» мужчину буквально от уха до уха.

«Как только об этом стало известно сотрудникам и руководству парка «Тайган», Максим Яковлев был отправлен в Белогорскую районную больницу, где ему была оказана вся необходимая медицинская помощь и было выдано направление на госпитализацию. Однако Максим скрыл полученное направление и занялся самолечением, при этом совмещая приём лекарственных препаратов с принятием крепких спиртных напитков. При этом он находился в адекватном состоянии, самостоятельно передвигался, ездил в больницу на перевязки», – написал в своём блоге Зубков. Отметим, в приёмном покое Белогорской центральной районной больницы заявили, что Яковлев к ним не поступал. При этом родственники погибшего настаивают, что раны не похожи на укусы собак. В соцсетях с этим согласны и делают вывод: судя по неопрятным швам, лечением Максима занимался ветеринар.

Также родня жалуется, что в истории смерти Максима слишком много непонятных «поворотов»: коллеги знали, где живают близкие, однако никто не соизволил сообщить, что он травмирован и занимается «самолечением». Кроме того, мать погибшего утверждает, что травмы, которые получил её сын, были зафиксированы медэкспертами, но далеко не все.

Как сообщал «Новый День», тело 29-летнего крымчанина было обнаружено в одном из подсобных помещений, расположенных на территории парка. Следственный комитет возбудил уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности». Однако официальная версия, как именно погиб парень, до сих пор отсутствует. Родственники утверждают, что свидетелей ЧП, которые могли бы объяснить, что произошло, до сих пор не нашли. Со слов сотрудников «Тайгана»: на парня, когда он находился в городе, напали собаки.

Белогорск, Анастасия Зук

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