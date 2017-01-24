Родственники крымчанина, погибшего в Тайгане: «Обстоятельства дела специально замалчивают» (ВИДЕО, ФОТО) / «Собаки» разорвали голову от уха до уха?

Публикации за 24.01.17

Администрация парка «Тайган» пытается обвинить в гибели своего сотрудника бродячих собак, но родственники погибшего мужчины заявляют: рваные раны похожи на укусы диких животных.

Как уже сообщал «Новый День», тело 29-летнего крымчанина было обнаружено в одном из подсобных помещений, расположенных на территории парка. Следственный комитет возбудил уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности». Однако официальная версия, как именно погиб парень, до сих пор отсутствует. Родственники утверждают, что свидетелей ЧП, которые могли бы объяснить, что произошло, до сих пор не нашли. Со слов сотрудников «Тайгана»: на парня, когда он находился в городе, напали собаки. При этом «сослуживцы» утверждают, что после того, как пострадавший пришел на работу, его даже возили в больницу, но он отказался от госпитализации. В больнице же заявляют, что такого пациента у них не было.

По некоторым данным, после того, как мужчину покусали животные, он три дня истекал кровью в бытовке, у него начался сепсис. Родственники узнали о случившемся только после того, как в дело вмешались правоохранители: они и сообщили о смерти мужчины.

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По словам матери погибшего, сын рассказывал, как заходил в вольеры к диким животным, в частности, к обезьянам, а имел ли доступ к вольерам львов, женщина не знает. В этой истории остается много неизвестного, утверждают родственники погибшего. И добавляют, что у них возникло ощущение – обстоятельства дела специально замалчивают.

Между тем, стало известно, что погибший подрабатывал в «Тайгане» неофициально: он привозил для хищников мясо павших животных из Нижнегорского района. Молодой человек ездил без водительских прав и говорил, что в случае чего «за него заступится руководство».

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Белогорск, Анастасия Зук

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