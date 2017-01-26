Страсти-мордасти: директора «Тайгана» заподозрили в связях с меджлисом

Публикации за 26.01.17

Владельца крымского сафари-парка «Тайган» обвинили в сотрудничестве с запрещенной в России организацией меджлис.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бизнесмена заподозрили в связях с руководством группировки, которое поспособствовало ему в открытии аналогичного, но намного большего по площади парка недалеко от Стамбула. Накануне Олег Зубков презентовал новый грандиозный зверинец в Турции – «мега-Тайган».

«Зоопарк под Стамбулом ему организовывали Чубаров с Джемилевым (депутаты Верховной Рады Украины, лидеры меджлиса – прим. «НД»), которые и выступили его соинвесторами и лоббистами перед турецким правительством. На турецкие власти его вывел Джемилев. Зубков, «Меджлис» и звери сцена называется», – написал у себя в Facebook крымский блогер Владимир Казанцев.

При этом пользователь напомнил о конфликте между Олегом Зубковым и экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской в период «блэкаута», утверждая, что именно такие скандалы и ожидали увидеть в республике боевики, подорвавшие ЛЭП.

«Ничего утверждать нельзя, турецкая развездка пусть палится, но если «меджлисовцы» помогли Зубкову удрать со своим зоопарком в Турцию – туда им и дорога, спокойнее будет, государство в Крыму свой зоопарк откроет», – подытожил блогер.

Напомним, Олег Зубков объявил о заключении инвестиционного соглашения с турецкими властями в своем блоге 25 января. Для открытия в Стамбуле нового парка Зубков зарегистрировал в Турции новое предприятие «Тайган – Group». Место находится в заповедной территории, в 26 километрах от Стамбула, на берегу Черного моря. Как утверждает Олег Зубков, проектирование и строительство будет происходить за счет финансирования местного госбюджета.

Как уже сообщал «Новый День», в Крыму Олег Зубков часто становится участником различных скандалов.

Так, в 2015 году Белогорский районный суд признал владельца «Тайгана» виновным в избиении сотрудника, за что Зубков получил три года условно.

Сам же Олег Зубков в 2016 году подавал в суд на экс-прокурора Наталью Поклонскую, потребовав с нее миллион рублей морального ущерба за распространение ложной информации о его животных. Однако, сама Поклонская назвала иск Зубкова очередным пиар-ходом со стороны директора «Тайгана».

Недавно при странных обстоятельствах получил ранения, и впоследствии скончался, рабочий принадлежащего Зубкову парка «Тайган».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 26.01.17

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