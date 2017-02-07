В Крыму горячо поддержали желание владельца парка «Тайган» эмигрировать: «Скорей бы!»

Публикации за 07.02.17

В Белогорском районе горячо поддерживают инициативу владельца парка «Тайган» Олега Зубкова переехать в Турцию. Как передает корреспондент РИА «Новый День», местные власти считают, что экономической пользы от парка «Тайган» мало, а вот проблем с его владельцем – хоть отбавляй. Об этом в ходе выездного заседания Совмина республики заявила глава администрации Белогорского района Галина Перелович.

«Наверное, все наслышаны о специфике характера руководителя этого парка. Вы знаете, что я сама пришла и налаживала с ним взаимодействие. Пытались по-хорошему, но получилось как всегда. И в настоящее время, может быть, я грубо скажу, но, я очень рада если это переместится в Турцию», – сообщила Перелович.

Глава Крыма Сергей Аксенов выслушав главу администрации, заявил, что ситуация с парком «Тайган» «действительно уже выходит за грань».

«Постоянные выбросы в информационное поле. Непонятные претензии по вопросам, которых на самом деле нет. И если руководитель этого парка пытается уже подавать информацию так, что ветеринарная служба якобы приходит по заказу органов власти, то получается что, – ветеринарам уже нельзя в зоопарк приходить? Не будем уделять много времени вопросу, там ситуация понятная, там психиатр нужен», – подытожил Аксенов.

При этом глава Крыма сообщил, что Зубков отказался сотрудничать в социальных проектах Минобраза республики: ни разу не предоставил крымским детям льгот на посещение «Тайгана», несмотря на то, что цены на вход в парк являются достаточно высокими (взрослый билет стоит – 900 рублей, детский – 450 рублей – прим. «НД»). При этом глава Крыма заявил о необходимости проверить полноту уплаты налогов с парка «Тайган» – по данным финансовых ведомств, платежи юрлица в бюджет мизерны, а официальная зарплата в парке не достигает минимального уровня.

Свое разочарование по поводу «Тайгана» высказал и министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий: «Объект не стал своеобразным локомотивом для отрасли туризма в регионе. Это локальный объект, который работал сам на себя», – заявил министр, усмотрев при этом и вину администрации, которая не воспользовалась турпотоком «Тайгана» для продвижения других туристических объектов Белогорского района.

Как уже сообщал «Новый День», Олег Зубков заявил о своем намерении стать гражданином Турции и реализовать там при поддержке местных властей масштабный проект по аналогии «Тайгана». При этом он также хочет забрать из Крыма и всех животных. Но , если возникнут проблемы, готов оставить всех на полуострове.

Белогорский район, Леонид Маковецкий

Белогорский район. Другие новости 07.02.17

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