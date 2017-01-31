Будущий турок Зубков грозит забрать из Крыма всех львов / Но если не получится, бросит на полуострове и сильно не расстроится

Публикации за 31.01.17

Владелец зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, озвучивший планы стать турецким гражданином, собирается бежать из Крыма со всеми своими животными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бизнесмен, деятельность которого постоянно сопровождают различные скандалы, хочет использовать зверей из своих крымских зоосадов в новом парке в Турции.

Соответствующую информацию Зубков разместил в своем блоге.

«Каждый шаг будет строго по законам Российской Федерации. У этого несчастного правительства, которое сегодня мне ставит палки в колеса в развитии и кошмарит бизнес, не будет никаких возможностей (помешать вывозу животных). Когда будут выполнены все ветеринарные требования России, международные требования и по вывозу этих львов, тигров и других животных на территорию Турции. Сегодня ходит паром, животные могут быть загружены в клетки, пройден карантин, получены соответствующие разрешения, которые правительство что Крыма, что России мне не может по закону не выдать. Поэтому животные будут вывезены», – заявил Зубков.

Правда, заявив об однозначном вывозе, бизнесмен тут же допустил, что этого может все же и не случиться. И если животных, которые приносили ему немалые доходы на протяжении многих лет, вывезти не получится, то он их бросит в Крыму и сильно страдать не будет.

«Даже если этого не произойдет, это будет трагедия для России и для Крыма, но не для меня. Я найду животных в европейских зоопарках и создам новую коллекцию», – подчеркнул Зубков.

Как уже сообщал «Новый День», бизнесмена заподозрили в связях с руководством запрещенной в России организацией меджлис крымскотатарского народа, которое поспособствовало ему достичь договоренности с властями Турции об открытии нового масштабного сафари-парка. Сам Зубков опроверг эту информацию, но заявил, что «с уважением относится» к главному идеологу экстремистской организации Мустафе Джемилеву, к «его пути, его выбору», и будь такая возможность, от помощи экс-лидера меджлиса не отказался бы.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 31.01.17

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