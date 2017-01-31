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Крым

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Публикации за 31.01.17

Будущий турок Зубков грозит забрать из Крыма всех львов / Но если не получится, бросит на полуострове и сильно не расстроится

Будущий турок Зубков грозит забрать из Крыма всех львов Но если не получится, бросит на полуострове и сильно не расстроится

Владелец зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, озвучивший планы стать турецким гражданином, собирается бежать из Крыма со всеми своими животными.

Как передает корреспондент РИА , бизнесмен, деятельность которого постоянно сопровождают различные скандалы, хочет использовать зверей из своих крымских зоосадов в новом парке в Турции.

Соответствующую информацию Зубков разместил в своем блоге.

«Каждый шаг будет строго по законам Российской Федерации. У этого несчастного правительства, которое сегодня мне ставит палки в колеса в развитии и кошмарит бизнес, не будет никаких возможностей (помешать вывозу животных). Когда будут выполнены все ветеринарные требования России, международные требования и по вывозу этих львов, тигров и других животных на территорию Турции. Сегодня ходит паром, животные могут быть загружены в клетки, пройден карантин, получены соответствующие разрешения, которые правительство что Крыма, что России мне не может по закону не выдать. Поэтому животные будут вывезены», – заявил Зубков.

Правда, заявив об однозначном вывозе, бизнесмен тут же допустил, что этого может все же и не случиться. И если животных, которые приносили ему немалые доходы на протяжении многих лет, вывезти не получится, то он их бросит в Крыму и сильно страдать не будет.

«Даже если этого не произойдет, это будет трагедия для России и для Крыма, но не для меня. Я найду животных в европейских зоопарках и создам новую коллекцию», – подчеркнул Зубков.

Как уже сообщал , бизнесмена заподозрили в связях с руководством запрещенной в России организацией меджлис крымскотатарского народа, которое поспособствовало ему достичь договоренности с властями Турции об открытии нового масштабного сафари-парка. Сам Зубков опроверг эту информацию, но заявил, что «с уважением относится» к главному идеологу экстремистской организации Мустафе Джемилеву, к «его пути, его выбору», и будь такая возможность, от помощи экс-лидера меджлиса не отказался бы.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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