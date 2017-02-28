«Расчехлился, наконец»: Зубков пожалел о возвращении Крыма в состав России

Публикации за 28.02.17

Оскандалившийся крымский бизнесмен Олег Зубков, владеющий сафари-парком «Тайган» и зоопарком «Сказка», публично пожалел о воссоединении Крыма с Россией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предприниматель счел, что жизнь крымчан была бы куда лучше, если бы никаких изменений со статусом полуострова не произошло.

Очередное скандальное заявление Зубков сделал у себя в блоге, выбрав для этого канун третьей годовщины референдума, итогом которого и стало возвращение Крыма в Россию.

«Более 20 лет мы, русские люди, жили, как считали не до конца в родной нам стране. Жили, растили детей, работали. При этом у многих была ностальгия по русскому Крыму. Всё у нас было, всего хватало и планов было громадьё и работы было, что делать не успевали.

И вот, наконец, историческая справедливость восторжествовала, Крым вернулся домой в Россию. Счастью русских не было предела. Прошло 3 года и где же вся наша радость?! Смотрю вокруг и всё больше грусть, да печаль в глазах русских людей встречаю. Не даром говорится: «Если не происходит ничего хорошего, то значит скоро произойдёт плохое».», – написал бизнесмен (орфография и пунктуация автора сохранены).

Примечательно, что в 2014 году – после того, как власти объявили о намерении провести референдум, – Зубков не только его поддержал, но и всячески использовал этот повод для пиара своих объектов. Так, накануне референдума он заявил, что готов защищать крымчан от тех, кто попытается противостоять вхождению Крыма в состав России, при помощи боевых львов и бронированных разведывательно-дозорных машин. А родившихся в это время в его объектах животных – двух амурских тигрят и самку зебры, он патриотично назвал Референдум, Весна и Россия. Иссякать же «патриотизм» Зубкова стал после его скоропостижного выхода из партии «Единая Россия» и перехода в «Родину»: он был снят с выборов в Госсовет республики, в чем поспешил обвинить спикера парламента Крыма Владимир Константинова и других лиц.

Как уже сообщал «Новый День», успокоив свои политические амбиции, Зубков не перестал и дальше обвинять власти в ущемлении своих прав и своего бизнеса. Предприниматель даже подал в суд на тогдашнего прокурора Крыма Наталью Поклонскую, сейчас являющуюся депутатом Госдумы, с требованием выплатить ему компенсацию в 1 миллион рублей за нанесение морального ущерба, который он испытал за озвучивание с ее стороны якобы ложной информации об его объектах. Поклонская же сочла обвинение бизнесмена продолжением процесса его агрессивного самопиара. При этом сам предприниматель в 2015 году получил три года условно за избиение одного из своих сотрудников.

Успел отличиться бизнесмен и в 2017 году. Сообщив о своих планах перебраться в Турцию, получить турецкое гражданство и вести свой зоо-бизнес уже там, Зубков заявил, что «с уважением относится» к идеологу и бывшему официальному лидеру запрещенной в России экстремисткой организации меджлис Мустафе Джемилеву. По мнению предпринимателя, «путь и выбор» лидера экстремистов достойны уважения, и будь у Зубкова возможность воспользоваться его помощью при переезде в Турцию – обязательно воспользовался бы ей.

Кроме того, правоохранители продолжают расследовать смерть одного из сотрудников сафари-парка «Тайган», погибшего при странных обстоятельствах. Зубков от погибшего сотрудника быстро открестился, заявив, что официально в «Тайгане» он не работал и смертельные раны получил где-то в другом месте.

В социальных сетях, тем временем, без особого удивления отреагировали на очередное скандальное откровение бизнесмена. «Я всё ждал, когда же этот «крымчанин» и український підприємець о главном заговорит... Расчехлился, наконец!», – выразил общее мнение один из комментаторов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 28.02.17

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