«Меджлис головного мозга»: бизнесмен Зубков восхитился амнистией Умерова и Чийгоза

Скандально известный владелец сафари-парка «Тайган» и зоопарка «Сказка» Олег Зубков разделил радость украинских националистов, связанную с амнистией активистов Меджлиса крымско-татарского народа (организация, запрещенная в России).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз были выданы Турции, после чего прилетели на Украину и уже успели сделать там ряд антироссийских заявлений, которые могут быть расценены как экстремистские. Однако это не помешало Зубкову выразить свой восторг и симпатию в личном блоге.

«Лично я с большой радостью воспринял новость об освобождении Ильми Умерова и Чийгоза от несправедливого и незаслуженного тюремного наказания. Считаю этот шаг со стороны президента торжеством справедливости. Все люди не могут быть одинаковыми, всем не может нравиться то или иное событие, тот или иной человек», – написал Зубков, подчеркнув, что лично знает Умерова, поэтому поздравляет его «с оправданием, освобождением» и желает ему «скорейшего выздоровления и возвращения в Крым на родную Землю».

К слову, Умеров и Чийгоз уже озвучили свои планы о приезде в Крым, однако, по мнению экспертов, после сделанных заявлений, это может обернуться для них очередным арестом и судебными разбирательствами. Стоит отметить, что и Зубкова не раз подозревали в связях с Меджлисом, представители которого, как он надеялся, должны были поспособствовать ему в планах по открытию в Турции парка животных, когда бизнесмен объявил о своем желании уехать из Крыма.

Публичные симпатии к Умерову и Чийгозу только усилили подозрения крымских блогеров на этот счет.

«Оппозиционеру Зубкову было трудно и стремно признаться, что он хочет на Украину. Но этот человек давно финансово завязан на Меджлис, тупо выполняет темник, который ему присылают из Киева. Он как-то уже проговорился, что его инвесторы из Турции», – отмеает крымский блогер Апостолаки.

Также Зубкова уличили в том, что он пытается спрятать свои симпатии к Украине за критикой местной власти и восхвалением президента России Владимира Путина.

«Зубков хитрит – как бы хваля Путина. Но при этом называет приговор незаконным. Типа крымские беспределят, а президент исправляет. На самом деле крымские без центра никак не могли вести это дело. То есть Зубков на самом деле занимается передергиванием и вносит смуту в умы, подстраховываясь хвалой в адрес президента», – прокомментировал пост Зубкова один из пользователей соцсетей.

Примечательно, что в конце октября бизнесмен в интервью одному из украинских СМИ рассказал, что не отказывался от украинского гражданства и хочет получить биометрический паспорт гражданина Украины.

Как уже сообщал «Новый День», Зубков не единожды публично сожалел о воссоединении Крыма с Россией, при том что сам активно использовал тему референдума в 2014 году для пиара своих объектов. Он даже заявил, что не видит необходимости в строительстве Крымского моста.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 02.11.17

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