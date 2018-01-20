Украинский учёный: Крым упадёт нам как снег на голову – уже в этом году

Бежавший в Киев преподаватель крымского университета, учёный-славист Владимир Казарин заявил, что ожидает возвращения Крымского полуострова в состав Украины уже в 2018 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такой вывод Казарин сделал вдохновившись интернет-лекциями беглого российского олигарха Михаила Ходорковского.

Между тем, учёный пошёл дальше, утверждая, что президент России Владимир Путин помиловал в прошлом году двух крымских религиозных экстремистов не по своей воле и не из рационального рассчёта, а исключительно под давлением Запада.

«Мне нравится формулировка, которую Ходорковский когда-то сказал. Он сказал, что Крым, как неожиданно был утрачен, так же неожиданно будет и возвращен. Меня очень сильно вдохновляет история с освобождением Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза, когда, помните, на самом высоком уровне, вплоть до Путина было сказано, что они никогда не будут освобождены и генеральный прокурор России это сказал, и вдруг раз, вечером приходят, выводят из камеры, сажают в самолет и отправляют в Анкару. Оказывается, не такие уж и твердокаменные и неспособные к отступлению эти люди. Всегда, значит, есть какая-то цена, за которую они пойдут на всякие уступки, себя спасая, свое окружение или еще что-то. Я думаю, по моим понятиям, это вопрос, я думаю, что в главном объеме это вопрос 18-го года», – рассудил Казарин.

Как сообщал «Новый День», по мнению Владимира Казарина, многие преподаватели Крымского федерального университета и других вузов полуострова "сидят на чемоданах" и готовы по первому звонку перебраться в Киев, где под патронатом беглого преподавателя уже третий год создаётся так называемый «Таврический национальный университет».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.01.18

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