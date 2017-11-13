«Человек низкого морального уровня»: в ДУМК ответили на обвинения Умерова

В Духовном управлении мусульман Крыма (ДУМК) ответили на реплику зампреда запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова, обвинившего муфтия Крыма Эмирали Аблаева в предательстве.

Напомним, в конце октября Ильми Умеров и другой зампред запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз, приговоренные в Крыму к лишению свободы, были амнистированы президентом России Владимиром Путиным. Тогда же в ДУМК сообщили, что амнистия произошла после соответствующей просьбы муфтия мусульман Крыма Эмирали Аблаева.

В то же время, Умеров, находясь на Украине, обвинил Аблаев в продажности, аргументировав свои слова существованием некого документа со списком, подписанным муфтием, в котором, якобы, указаны люди, состоящие в запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ДУМК считают, что Умеров поступил как «недостойный» человек: после своего освобождения накинулся на Аблаева с обвинениями, вместо того, чтобы выразить ему благодарность.

«Заявления подобного рода, от кого бы они ни исходили, говорят о том, что люди (озвучившие их) низкого морального уровня. Потому что неблагодарность – это всегда черта людей недостойных, которые не могут переступить через свое эго и гордыню и просто поблагодарить, сказать спасибо», – заявил корреспонденту РИА «Новый День» заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов.

Он пояснил, что амнистия Умерова была необходима для стабилизации обстановки в Крыму: нахождение на территории полуострова членов запрещенного в России Меджлиса использовалось в качестве инструмента для давления на республику в информационном поле.

«Духовное управление мусульман Крыма в лице муфтия Крыма просто исполнило долг гуманизма и сделало это ради народа и ради жителей Крыма. Потому что из-за содержания ему подобных провокаторов в местах лишения свободы западные либо вражеские СМИ будоражат весь народ. Используя вот этих людей – Умерова, Чийгоза и так далее. Поэтому данный шаг больше сделан ради спокойствия на нашей крымской земле», – заключил Исмаилов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 13.11.17

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