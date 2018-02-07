Амнистированные экстремисты рвутся в Крым и засудить администрацию Путина

Помилованные президентом России Владимиром Путиным члены запрещенной в РФ экстремисткой организации «Меджлис крымско-татарского народа» не оставляют попыток легализовать свое возвращение в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Тверской районный суд Москвы отказался рассматривать иски активистов организации Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза к администрации президента, суть которых заключается в требовании выдать им официальные документы о помиловании.

Об этом заявил адвокат меджлисовцев Николай Полозов на своей странице в Facebook. По его мнению, отказ является «незаконным и необоснованным», в связи с чем будет оспорен.

«Отказы Тверского районного суда принять к рассмотрению иски Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова к администрации президента РФ о предоставлении информации об указах о помиловании сегодня обжалованы в Московский городской суд», – написал Полозов.

Как уже сообщал «Новый День», Ильми Умеров и другой зампред запрещенного «Меджлиса» Ахтем Чийгоз, приговоренные в Крыму к лишению свободы, были амнистированы президентом России Владимиром Путиным в конце октября 2017 года. Тогда же в ДУМК сообщили, что амнистия произошла после соответствующей просьбы муфтия мусульман Крыма Эмирали Аблаева. Отметим, что Чийгоза признали виновным в организации беспорядков у парламента Крыма в 2014 году, а Умерова – приговорили к двум годам колонии за сепаратизм. Попав под амнистию, меджлисовцы были выданы Турции, после чего прилетели на Украину. Активисты организации уверены, что получив от администрации президента документы о своей амнистии, они смогут беспрепятственно посетить Крым. Однако, по мнению наблюдателей, учитывая антироссийские заявления, которые могут быть расценены как экстремистские и сделанные меджлисовцами после амнистии, Умеров и Чийгоз своим возвращением могут спровоцировать арест и новое уголовное дело.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 07.02.18

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