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Среда, 25 октября 2017, 17:53 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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Осужденных в Крыму Умерова и Чийгоза выдали Турции

Осужденных в Крыму Умерова и Чийгоза выдали Турции

Активистов крымско-татарского Меджлиса (организация, запрещенная в России) Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза выдали Турции. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.

Как уже сообщал , Ахтема Чийгоза обвиняли в организации массовых беспорядков возле здания республиканского парламента (ныне Госсовет РК) в феврале 2014 года (часть 1 статьи 212 Уголовного Кодекса Российской Федерации – «Массовые беспорядки»).

В результате силовой акции два человека погибли, 79 получили травмы. В январе 2015 года Чийгоз был задержан российскими правоохранительными органами. Свою вину он так и не признал, однако суд счел ее доказанной и приговорил Чийгоза к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ильми Умеров, до присоединения Крыма к России занимавший в разные годы посты главы администрации Бахчисарайского района и заместителя председателя Верховного совета Крыма, в марте 2016 года, находясь на территории Украины, публично заявил о необходимости нарушения территориальной целостности России в эфире одного из местных телеканалов.

Выступление стало основанием для возбуждения уголовного дела. Умеров был задержан позднее в Бахчисарае.

Симферопольский районный суд приговорил его к двум годам колонии-поселения за призывы к сепаратизму.

Сегодня Умерова и Чийгоза доставили в Симферополь, а затем транзитом через Анапу отправили в Анкару.

Украинские СМИ со ссылкой на лидера Меджлиса Мустафу Джемилева утверждают, что два его заместителя были обменены российской стороной на граждан РФ.

Киев, Платон Ефимчук

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