Меньше митинговать – больше шпионить: Киев делает ставку на крымскотатарское подполье в Крыму

Власти Украины получают информацию о событиях на полуострове от «симпатизирующих» Киеву крымских татар. Об этом в эфире телеканала ATR рассказал главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокурор также отметил, что в Военной прокуратуре Украины работает несколько «очень мощных и худощавых» крымских татар, которые уехали с полуострова.

«Крымские татары дали нам возможность получить уникальные, уникальные доказательства российской агрессии. Я не могу об этом говорить, поскольку люди находятся за границами Украины и живут каждый день под страхом обысков, арестов, задержаний и всего остального. Не будет Эрдоган освобождать каждого, как двух героев наших», – рассказал Матиос.

Напомним, в среду, 25 октября осужденных в Крыму активистов крымскотатарского Меджлиса (организация, запрещенная в РФ) Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза выдали Турции.

Украинские СМИ со ссылкой на лидера Меджлиса Мустафу Джемилева утверждают, что два его заместителя были обменены российской стороной на граждан РФ.

Между тем, в Духовном управлении мусульман Крыма сообщили, что президент России Владимир Путин помиловал Умерова и Чийгоза по просьбе муфтия мусульман Крыма Эмирали Аблаева.

Симферополь, Мария Моссур

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