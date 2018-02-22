Очевидец: Бандеровцы и меджлисовцы объединились, чтобы вырезать русское население Крыма

Украинские националисты и экстремисты в 2014 году готовились расправиться с русскоязычным населением Крыма самым жестоким образом. ОБ этом заявил один из основателей Народного фронта «Севастополь-Крым-Россия» Святослав Компаниец, предположив, что одобренные Киевом репрессии были бы хуже и масштабнее тех, что впоследствии пережили жители ряда регионов Украины, возмущенные происходящим в стране.

По его мнению, в связи с тем, что планировалось для жителей республики, предложение первого заместителя министра информационной политики Украины Эмине Джапаровой сделать 26 февраля так называемым «Днем сопротивления Крыма российской оккупации», воспринимается в Крыму как минимум цинично.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в министерстве убеждены, что эта инициатива позволит развенчать «российские мифы» о том, что большинство крымчан рады воссоединению Крыма и России.

«Инициатива беглых меджлисовцев об объявлении 26 февраля «Днем сопротивления Крыма российской оккупации» поражает своим цинизмом. Как очевидец событий 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента, могу с уверенностью сказать, что этот день стал первым днем массового антибандеровского восстания в Крыму, когда от действий боевиков Джемилева-Чубарова и заезжих неонацистов из Украины пострадали десятки крымчан и погибли двое симферопольцев. Видимо, иллюзия реванша совсем затуманила мозги потерявшим связь с Крымом и его реальной жизнью людям типа Эмине Джеппар. Именно 26 февраля тысячам крымчан стало ясно, что ждет их на Украине после киевского госпереворота – речь шла о физическом существовании русских как максимум и об участи рабов озверелых банд погромщиков как минимум. Перспективы были куда хуже, чем у одесситов и харьковчан, ведь нас ждал двойной удар разношерстных банд украинских националистов и их союзников из запрещенного ныне в РФ «Меджлиса» крымских татар», – цитирует «Политнавигатор» Святослава Компанийца.

Напомним, 26 февраля 2014 года в Симферополе, у здания парламента республики, произошли столкновения проукраинских и пророссийских активистов. Образовалась давка, погибли два человека, 79 получили травмы. Впоследствии замглавы запрещенного в России «Меджлиса» Ахтем Чийгоз был приговорен к восьми годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков, но спустя время попал под амнистию. Святослав Компаниец назвал произошедшее 26 февраля «генеральной репетицией планируемого русского апокалипсиса в Крыму».

Симферополь, Леонид Маковецкий

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