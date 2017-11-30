Крымских экстремистов Умерова и Чийгоза не помиловали, а обменяли

Лидеров запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова депортировали в Турцию в обмен на граждан РФ, обвиняемых в убийствах чеченских боевиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», двух россиян арестовали весной прошлого года в Стамбуле. Им вменяли убийство восьми выходцев из Чечни в период с 2000-го по 2015 годы. Задержанные вины не признали.

Известно, что Турция депортировала россиян, и только после этого Анкаре выдали Чийгоза и Умерова, пишет «Взгляд». Напомним, в конце октября Умеров и Чийгоз, приговоренные в Крыму к лишению свободы, были амнистированы президентом России Владимиром Путиным. Тогда же в ДУМК сообщили, что Путин помиловал Умерова и Чийгоза по просьбе муфтия мусульман Крыма Эмирали Аблаева.

Анкара, Анастасия Зук

Анкара. Другие новости 30.11.17

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