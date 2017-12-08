Выданные Турции Чийгоз и Умеров грозят Кремлю судом

Активисты запрещённого в России крымско-татарского меджлиса Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров потребовали

от администрации президента России указы о своем помиловании. Ответы пока не получены, и адвокаты заявили, что будут требовать документы через суд.

Как уже сообщал «Новый День», Ахтема Чийгоза обвиняли в организации массовых беспорядков возле здания республиканского парламента (ныне Госсовет РК) в феврале 2014 года (часть 1 статьи 212 Уголовного Кодекса Российской Федерации – «Массовые беспорядки»).

В результате силовой акции два человека погибли, 79 получили травмы. В январе 2015 года Чийгоз был задержан российскими правоохранительными органами. Свою вину он не признал, однако суд счел ее доказанной и приговорил Чийгоза к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ильми Умеров, до присоединения Крыма к России занимавший в разные годы посты главы администрации Бахчисарайского района и заместителя председателя Верховного совета Крыма, в марте 2016 года, находясь на территории Украины, публично заявил о необходимости нарушения территориальной целостности России в эфире одного из местных телеканалов. Выступление стало основанием для возбуждения уголовного дела. Умеров был задержан позднее в Бахчисарае. Симферопольский районный суд приговорил его к двум годам колонии-поселения за призывы к сепаратизму.

В конце октября Умерова и Чийгоза отправили в Турцию. Через некоторое время Чийгоз объявился на Украине, где заявил о намерении вернуться в Крым и продолжить «борьбу с Россией». Позже появилась информация, что Чийгоза и Умерова депортировали в Турцию в обмен на граждан РФ, обвиняемых в убийствах чеченских боевиков.

Теперь Чийгоз и Умеров требуют рассекретить указ президента РФ о помиловании и подтвердить законность их депортации. Без данных документов они не могут вернуться в Крым. Первоначально иски будут поданы в московские инстанции, если нужный результат не будет получен, адвокаты собираются дойти до международных судов.

Глава Крыма Сергей Аксенов уже предостерег их от попыток вернуться на полуостров: «Уверен, что найдутся граждане, которые будут возражать против приезда данных товарищей в Крым. Я сам выйду в пикет на границе, – заявил глава республики. – Пусть там живут, нормально строят свой быт, а сюда не приезжают».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 07.12.17

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