Казарин: преподаватели крымских вузов сидят на чемоданах и ждут свистка, чтобы рвануть в Киев

Среди преподавательского состава Крымского федерального университета и других вузов есть потенциальные перебежчики, скрывающие свои проукраинские взгляды.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил ректор киевского Таврического национального университета Владимир Казарин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Таврический национальный университет, по замыслу украинских властей, является аналогом ТНУ, который работал в Крыму до его реформирования в Крымский федеральный университет. Именно туда и зазывают работать крымских преподавателей, «сохранивших верность Украине».

«Мы продолжаем заниматься ситуацией крымской, потому что заняты восстановлением Крымского медицинского университета в рамках Таврического университета как института, Крымского аграрного в рамках Таврического университета. А там на связи преподаватели с нами. Они говорят: «Открывайте, мы берем чемоданы и переезжаем, и начинаем по профилю работать, потому что здесь угробили». И медики, и аграрии, и экономисты, и другие ВУЗы. Дело в том, что с самого начала многие сказали: «Мы хотим переезжать», – приводит Политнавигатор заявление Казарина.

Отметим, что Казарин до воссоединения Крыма с Россией возглавлял кафедру русского языка и литературы в ТНУ. После – эту же кафедру в составе КФУ. И только после своего скандального увольнения в 2015 году, объявился в Киеве с намерением «возродить» ТНУ на Украине.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 19.01.18

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