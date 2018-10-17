Украина планирует лишить российские вузы европейской аккредитации – за связь с Крымом

Постпред украинского президента в несуществующей АРК Борис Бабин рассказал о новой редакции киевского плана по «возвращению Крыма» в состав Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Бабин считает, что Украине следует не только копить военную мощь для возможных боевых действий из-за Крыма, но и развивать систему образования, делая ее максимально привлекательной для переселенцев. Причем не только для потенциальных студентов, но и представителей научного сообщества.

«Как по мне, будем говорить прямо – «вымывание» из Крыма интеллектуальной базы, ученых, преподавателей, является очень важным средством для «возвращения Крыма». Которое может быть даже сильнее, чем какое-нибудь военное влияние или остановка предприятия. Потому что люди решают все. И мы должны сделать так, чтобы им было комфортно – как и на подконтрольной Украине территории, так и в едином европейском образовательном пространстве», – рассказал Бабин в эфире одного из украинских радио.

При этом так называемый постпред сообщил о проблемах, с которыми столкнулся Киев на этом пути. Он посетовал на то, что в Крыму помимо своего федерального ВУЗа есть филиалы других российских университетов, открытые якобы «незаконно».

«Как мы на это реагируем? Никак. Мы сформировали базу в этой сфере, направили ее на Минобразования, на МИД. Почему на Минобразования? А потому что эти же самые университеты одновременно имеют договора с нашими вузами на подконтрольной территории Украины. Например, есть у нас Новороссийская морская академия, она имеет незаконный филиал в Крыму. И одновременно договор о сотрудничестве с Одесской морской академией. А в Одесской морской академии – институт Военно-морских сил Украины. Знаете, это сказка какая-то», – сказал Бабин.

Постпред считает, что Киев должен поспособствовать разрыву договоров о сотрудничестве между российскими ВУЗами и международными учебными заведениями, в качестве очередных санкций.

Напомним, ранее о потенциальных перебежчиках с «проукраинскими взглядами» среди преподавательского состава Крымского федерального университета рассказал ректор «киевского Таврического национального университета» Владимир Казарин. До воссоединения Крыма с Россией ВУЗ с таким же названием находился в Симферополе.

Казарин, успевший поработать в российском КФУ, считает, что среди крымских преподавателей много «сохранивших верность Украине».

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 17.10.18

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