Зубков: Не нужен мне Крымский мост, верните Украину! (ВИДЕО)

Публикации за 22.03.17

Крымский бизнесмен Олег Зубков продолжает во всеуслышание жалеть о воссоединении Крыма с Россией, теперь уже делая подобные заявления через украинские СМИ, придерживающиеся антироссийской позиции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», владелец сафари-парка «Тайган» и зоопарка «Сказка» обсудил тему третьей годовщины проведения референдума в эфире телеканала «ATR», хозяином которого является организатор блокады Крыма Ленур Ислямов, собирающийся вернуть полуостров Украине военным путем.

«Ожидания не оправдались. И сегодня все очень достаточно грустно. И эту дату 16 марта я тоже не отмечал – это была грустная дата… Сегодня, пожалуй, не нужен был бы мне этот Керченский мост или строительство нового аэропорта, о котором, может быть, когда-то мечтали, о реконструкции. Чтобы все вернулось к уровню 2013 года, когда были возможности строить, созидать», – заявил Зубков.

Примечательно, что во время интервью с бизнесменом в студии телеканала находился экс-министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев, руководивший главным курортным ведомством Крыма в украинский период. После проведения референдума чиновник поспешил покинуть полуостров, но, обитая на Украине, Лиев продолжает комментировать происходящее в Крыму с антироссийской позиции. В ходе эфира Зубков заверил Лиева, что при его работе в министерстве курортов и туризма ситуация в Крыму была гораздо лучше:

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=cWXx2b4RH4k&rel=0">Video</a> «Было время посмотреть, чего мы ожидали и что пришло на самом деле сегодня. Это не только отношение к моим паркам, но и общая ситуация в Крыму, и с туризмом в том числе – с тем ведомством, что Александр Сергеевич (Лиев – прим. «НД») возглавлял».

Напомним, накануне празднования третьей годовщины проведения референдума, по итогам которого Крым стал частью России, Олег Зубков в своем блоге заявил, что жизнь крымчан была бы куда лучше, если бы никаких изменений со статусом полуострова не произошло.

А в эфире «ATR» Зубков, не моргнув глазом, отрекся от «боевых львов»: в 2014 году предприниматель пропиарил свои объекты, пообещав защитить крымчан от тех, кто попытается помешать референдуму, задействовав для этого животных и бронированные разведывательно-дозорные машины. Теперь бизнесмен утверждает: то заявление было сделано в «эмоциональном порыве», который «уже давно закончился».

Как уже сообщал «Новый День», политические взгляды Зубкова начали меняться в связи со скандалами, сопровождающими его бизнес: сначала погибли львята, потом от укусов умер рабочий, затем претензии предъявила налоговая. Зубков каждый раз списывает все свои неприятности на происки врагов. А не так давно заявил о планах перебраться в Турцию, получить турецкое гражданство и вести зоо-бизнес уже там. При этом бизнесмен подчеркнул, что «с уважением относится» к идеологу и бывшему официальному лидеру запрещенной в России экстремисткой организации меджлис Мустафе Джемилеву. По мнению предпринимателя, «путь и выбор» лидера экстремистов достойны уважения, и будь у Зубкова возможность воспользоваться его помощью при переезде в Турцию – обязательно воспользовался бы ей. Но, судя по всему, Джемилев на этот «посыл» внимания не обратил, и Зубков продолжает посылать ему сигналы всеми доступными способами.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 22.03.17

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