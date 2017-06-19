Ди, приди! Сторонники Зубкова пожаловались на крымских чиновников Леонардо Ди Каприо

Сторонники скандального крымского бизнесмена Олега Зубкова решили перетянуть на сторону владельца сафари-парка «Тайган» и зоопарка «Сказка» тяжелую артиллерию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после недавних «гастролей» в Общественной палате Крыма, Зубков и его сторонники решили не менять риторику и продолжили обвинять в проблемах зоопарков крымских чиновников. А заодно пробуют привлечь в свои ряды зоозащитников с мировым именем, при этом не гнушаются черного пиара и откровенной лести:

«Сторонники деятельности Олега Зубкова в знак протеста против заказных лживых крымских СМИ решили обратиться к выдающемуся человеку современности, Леонардо Ди Каприо, который финансирует ряд экологических проектов и с огромным интересом и заботой относится к проблеме сохранения и защиты диких животных. Занимаясь кофейным бизнесом, он финансирует экомероприятия, которые проводятся фондом Ди Каприо и Всемирным фондом дикой природы WWF. Надеемся, что его не оставят равнодушным проблемы, связанные с деятельностью Олега Зубкова, и он поведает миру истинную картину, происходящую в парках Олега Алексеевича», – говорится в публикации, размещенной в блоге Зубкова.

В самом письме воздаются всяческие почести Ди Каприо и Зубкову, описываются заслуги предпринимателя, заключающиеся в создании парка «Тайган» и зоопарка «Сказка». Рассказывается о давлении со стороны чиновников и заявляется, что коллекция животных находится под угрозой гибели. В связи с чем, по мнению сторонников, голливудский актер должен вмешаться в ситуацию, чтобы «поддержать и спасти» Зубкова.

Напомним, на недавнем заседании Общественной палаты, присутствовавшие чиновники, представляющие все органы власти, с которыми у Зубкова есть конфликты, подтвердили, что проблемы на его объектах существуют – но решение их возможно только законным путем, без всяких поблажек. К примеру, на территории парка служба стройнадзора республики обнаружила незаконные самострои, которые подлежат только сносу. В то же время, члены палаты попросили Зубкова быть осторожнее в своих высказываниях, так как ими он может нанести ущерб имиджу российского Крыма. Но, судя по всему, предприниматель решил и дальше не отказывать себе в «свободе слова», критикуя чиновников и общественников, изъявивших желание поспособствовать ему в решении его проблем законным путем.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 19.06.17

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