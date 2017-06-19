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Крым

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Ди, приди! Сторонники Зубкова пожаловались на крымских чиновников Леонардо Ди Каприо

Ди, приди! Сторонники Зубкова пожаловались на крымских чиновников Леонардо Ди Каприо

Сторонники скандального крымского бизнесмена Олега Зубкова решили перетянуть на сторону владельца сафари-парка «Тайган» и зоопарка «Сказка» тяжелую артиллерию.

Как передает корреспондент РИА , после недавних «гастролей» в Общественной палате Крыма, Зубков и его сторонники решили не менять риторику и продолжили обвинять в проблемах зоопарков крымских чиновников. А заодно пробуют привлечь в свои ряды зоозащитников с мировым именем, при этом не гнушаются черного пиара и откровенной лести:

«Сторонники деятельности Олега Зубкова в знак протеста против заказных лживых крымских СМИ решили обратиться к выдающемуся человеку современности, Леонардо Ди Каприо, который финансирует ряд экологических проектов и с огромным интересом и заботой относится к проблеме сохранения и защиты диких животных. Занимаясь кофейным бизнесом, он финансирует экомероприятия, которые проводятся фондом Ди Каприо и Всемирным фондом дикой природы WWF. Надеемся, что его не оставят равнодушным проблемы, связанные с деятельностью Олега Зубкова, и он поведает миру истинную картину, происходящую в парках Олега Алексеевича», – говорится в публикации, размещенной в блоге Зубкова.

В самом письме воздаются всяческие почести Ди Каприо и Зубкову, описываются заслуги предпринимателя, заключающиеся в создании парка «Тайган» и зоопарка «Сказка». Рассказывается о давлении со стороны чиновников и заявляется, что коллекция животных находится под угрозой гибели. В связи с чем, по мнению сторонников, голливудский актер должен вмешаться в ситуацию, чтобы «поддержать и спасти» Зубкова.

Напомним, на недавнем заседании Общественной палаты, присутствовавшие чиновники, представляющие все органы власти, с которыми у Зубкова есть конфликты, подтвердили, что проблемы на его объектах существуют – но решение их возможно только законным путем, без всяких поблажек. К примеру, на территории парка служба стройнадзора республики обнаружила незаконные самострои, которые подлежат только сносу. В то же время, члены палаты попросили Зубкова быть осторожнее в своих высказываниях, так как ими он может нанести ущерб имиджу российского Крыма. Но, судя по всему, предприниматель решил и дальше не отказывать себе в «свободе слова», критикуя чиновников и общественников, изъявивших желание поспособствовать ему в решении его проблем законным путем.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 19.06.17

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