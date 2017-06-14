Истерика и оскорбления: Олег Зубков явился в Общественную палату и вытворял всё, что хотел

Скандальный бизнесмен, владелец сафари-парка «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олег Зубков назвал расширенное заседание Общественной палаты Крыма «цирком», устроив, по словам наблюдателей, истерику посреди официального мероприятия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сравнение с цирком оскорбило членов ОП республики, учитывая, что заседание было организовано исключительно для обсуждения проблем предпринимателя.

Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе пояснил необходимость встречи широким освещением в СМИ проблемных вопросов, связанных с объектами Зубкова, а также поступившими обращениями крымчан на эту тему в Общественную палату Россию. Поэтому Иоффе выступил с инициативой и сам предложил Зубкову принять участие в разговоре.

На мероприятие были приглашены представители государственного комитета ветеринарии, министерства имущественных и земельных отношений Крыма, администрации Белогорского района и других официальных структур, с которыми у предпринимателя постоянно возникают конфликты.

Зубков сходу заявил, что его проблемы действующими в регионе властями ни при каких обстоятельствах решены не будут, и предъявил целый список «претензий», пригрозив «потрясениями».

«Отличие моих проблем от тех, которые были раньше, в том, что в той стране, в которой мы жили – Украине, всегда шло наряду с проблемами их решение и движение вперед. Последние три года идет уничтожение существующих парков, – всего того, что можно уничтожить, всего того, что можно отнять, и никакого движения вперед», – заявил Зубков, добавив, что сознательно выбрал путь «сотрясения» интернет-пространства для привлечения внимания.

Комментируя выступление Зубкова, глава комитета ветеринарии Валерий Иванов опроверг предположения о возможном предвзятом подходе к объектам предпринимателя. По его словам, любая проверка сафари-парка или зоопарка была согласована с министерством РФ по делам Крыма (в период его существования) или прокуратурой Крыма, при этом ни одна из них не была опротестована судом или другими органами.

«На моей руке не хватит пальцев, если их зажимать, сколько было законных оснований обратиться в суд с санкцией по закрытию парка на 90 суток. Но мы не сделали этого ни разу. Мы заменили это штрафом и давали возможность исправить те или иные нарушения», – объяснил Иванов.

Говоря на тему уничтожения свиней, глава ветеринарной службы обратил внимание, что непринятие мер в рамках борьбы с африканской чумой свиней могло грозить перекрытием федеральной трассы, что отразилось бы на курортном сезоне: минимальная территория карантинных мероприятий – 5 километров, и расположение фермы, по словам Иванова, могло сказаться на создании опасного прецедента. При этом главный ветеринар Крыма удивился предложению Зубкова уничтожить свиней бескровным способом.

«Скажите мне, пожалуйста, как надо не любить животных, чтобы, убив бескровным способом, этот яд передать потом еще и тем животным, которых ими кормили? Я не знаю. Я бы не рисковал своими животными. И другим не рекомендую – потому что накажу и очень сильно. Животные должны быть в безопасности», – подчеркнул Иванов.

Глава комитета во время своего выступления также передал Зубкову требование об уничтожении крыс, находящихся на территории фермерского хозяйства предпринимателя в Белогорском районе.

В ходе заседания по всем озвученным бизнесменом проблемным вопросам выступили представители других органов власти, придерживающиеся позиции, что их действия регламентируются законом, и никаких поблажек, даже если речь идет о крупных и знаковых объектах Крыма, они делать не могут, так как это будет нарушением.

Зубкову ещё раз пояснили, что некоторые строения на территории «Тайгана» до сих пор не оформлены и не могут отвечать нормам безопасности. Контролирующие органы признали их незаконными, так как даже в украинский период Крыма такие объекты в сафари-парке не были введены в эксплуатацию, а, следовательно, подлежат сносу.

Среди объектов, которая служба стройнадзора республики отнесла к самовольно возведенным, – кафе «Белый лев» и «Прайд», а также гостиница «Сафари». Иного варианта, как снести здания, не введенные в эксплуатацию, и начать застройку, получив необходимые разрешении, нет. Как отметили члены Общественной палаты, никакой предвзятости в отношении лично Зубкова в такой практике не просматривается, подход одинаков ко всем без исключения: в качестве аналогичного примера ему представили взаимодействие властей с предпринимателями на плато Ай-Петри, где на данный момент продолжается демонтаж самовольно возведенных конструкций.

Член ОП Крыма, руководитель завода «Фиолент» Александр Баталин предложил создать рабочую группу, в которую кроме общественников вошли бы специалисты в различных сферах, для того чтобы поспособствовать бизнесмену в реальном решении его проблем – путем законного урегулирования. По его словам, власти обвинять в препятствовании ведения бизнеса на полуострове нет смысла, так как, по сути, руководство Крыма, наоборот, через федеральный центр добилось «переходного периода» для неподготовленных к российскому законодательству предприятий.

Зампредседателя ОП Крыма Александр Форманчук обратил внимание на скандальные высказывания Зубкова, которыми он наносит вред имиджу российского Крыма. При этом претензии к властям он назвал «мелкими».

«Вы сказали, что с этой властью вы уже никогда не решите никаких вопросов. Вы решили повторять Навального? Почему у вас такая антипатия и нежелание сотрудничать с властью?» – задал вопрос Форманчук, сообщив, что интервью Зубкова украинским СМИ «коробили» его. При этом замглавы ОП республики выразил сомнение, что предприниматель реально сможет осуществить свое не раз озвученное намерение и начать бизнес в Турции.

Получив возможность подвести итог услышанному, Зубков забыл о высказанных в начале мероприятия благодарностях членам ОП и начал речь с оскорблений: «Уважаемые присутствующие, меня предупреждали, что будет цирк устроен. Я не представлял, что это будет на самом деле. Тем не менее, цирковое представление прошло, как положено. Вы не специалисты здесь, и сейчас вам сказали – и вы все приняли за «чистую монету, – заявил Зубков. – Все, что не уничтожает меня физически, делает меня только сильнее – я закаляюсь в борьбе. И моя риторика после сегодняшнего совещания не уменьшится. Пустота, пустота, которая была здесь, обман и ложь, которая угодна сегодняшней власти. Самая главная проблема Олега Зубкова сегодня – это крымская власть, которая не хочет и не умеет решать проблемы».

Эмоциональное выступление Зубкова не осталось без реакции Иванова, который сменив предпринимателя за трибуной, вновь опроверг его слова.

Как бы то ни было, Зубкову пошли ещё раз навстречу, и заседание закончилось согласием членов ОП создать рабочую группу для общественного контроля за решением проблемы, в которую Зубков, несмотря на свою позицию, все же намерен делегировать представителей попечительского совета своих объектов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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