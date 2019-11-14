Просто бизнес: владелец крымского парка львов «Тайган» грозит убить 30 медведей – лишние

Владелец парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олег Зубков собирается убить 30 медведей. О намерении избавиться от «лишних» животных он сообщил в видеоролике, размещенном в его блоге и на YouTube.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в начале декабря суд Белогорского района начнет рассматривать иск ветеринара Тушиной к парку львов «Тайган».

Зубков все претензии считает надуманными и уверен, что главная цель происходящего – уничтожить его бизнес.

«Мне нужно думать о выживаемости парка и оптимизации зоологической коллекции», – заявил Зубков и сообщил, что 13 ноября закончилась проверка по медведям. Были озвучены лишь мелкие замечания.

«Но, тем не менее, я задумался, зачем в парке содержать почти 40 медведей (у Зубкова 39 медведей – прим НД. Долгое время я собирал этих медведей, спасая их, в общем-то, отсмерти, с мечтой построить парк медведей в Севастополе».

Зубков заявляет, что после вхождения Крыма в состав России все его проекты были заморожены, а медведей надо кормить, и едят они много. А еще надо кормить 50 львов, 55 тигров и так далее.

«Я принял решение избавиться от части зоологической коллекции. И обращаюсь ко всем, кто любит животных и хочет их спасти: приезжайте и забирайте, – говорит Зубков. – Если этого не произойдет, через месяц я буду вынужден принять решение об отстреле лишних медведей, которые содержатся в парке «Тайган». Будут ли это эвтаназия или отстрел охотничий решим с ветеринарами и теми специалистами, которые будут помогать это делать».

Владелец животных уверят, что ему их жалко, и перекладывает вину на российские власти. А потом добавляет: 12 львов и тигров в ближайшее время уедут в другие зоопарки, а остальным «кошкам» угрожает та же участь, что и лишним медведям.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.11.19

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