В сафари-парке «Тайган» лев покусал туристку

В Белогорске туристку из Кирова во время посещения парка львов «Тайган» укусил лев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина заплатила за эксклюзивную экскурсию 6 тысяч рублей. По словам туристки, ее гидом был владелец парка Олег Зубков, который не смог сразу утихомирить львов. «Всё, что я помню, что я села около этого молодого льва, взяла его за гриву, как мне сказали. Просто положила руку. И в этот момент рывок в кисть, и меня потащили, как куклу. Я закрыла глаза, и вся сгруппировалась. Меня лев схватил и потащил. Все львы вокруг сразу оживились. Это конечно секунды были, но мне они показались вечностью. В это время я успела попрощаться с жизнью. Думала, сейчас разорвут. После этого я очнулась, стою на ногах. Олег Алексеевич оказывал мне помощь, перевязывал рану, которая кровоточила, и срочно повез в свой медпункт. Попросил не звонить ни в скорую, ни в полицию», – цитирует Крымское информационное агентство пострадавшую.

В настоящее время любительница экстремальных экскурсий находится в больнице. Пострадавшая обратилась в полицию. «Действительно, такое заявление поступило, оно направлено в соответствующие органы, скорее всего, будет проведена проверка по этому сообщению и дана правовая оценка произошедшему», – отметил источник издания.

Как сообщал «Новый День», в январе прошлого года в парке «Тайган» было обнаружено тело работника парка Максима Яковлева. По версии родственников погибшего, молодого человека изувечили хищники, однако Зубков заверял, что огромные рваные раны на теле погибшего – это следы от укуса собак, которые «разорвали» мужчину буквально от уха до уха.

Белогорск, Анастасия Зук

Белогорск. Другие новости 19.07.18

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