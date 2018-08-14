Льва, покусавшего туристку, ссылают из Крыма

Лев из крымского парка «Тайган», напавший на туристку во время прогулки с хищниками, отправится подрабатывать на цирковую арену. ОБ этом заявил владелец парка Олег Зубков.

Как сообщал «Новый День», туристку, приехавшую в Крым из Кирова, во время посещения парка львов «Тайган» укусил лев. Женщина заплатила за эксклюзивную экскурсию 6 тысяч рублей. Ее гидом был владелец парка Олег Зубков, однако он не смог сразу утихомирить зверя. Пострадавшая была госпитализирована.

Всю вину за происшествие Зубков поторопился свалить на женщину: якобы, она была нетрезва. Почему, выпившего человека он лично пустил к животным, владелец парка предпочитает не обсуждать, но цинично рассуждает о здоровье пострадавшей: «Пробыла в больнице менее 21 дня, и это говорит о том, что у неё нет никакого длительного расстройства здоровья», – заявил Зубков, добавив, что лев от туристки «ничем не заразился».

Правда, напавшего на человека зверя из парка решили убрать : «В августе он уедет в международный цирк. От греха подальше, что называется», – написал в своем блоге владелец парка. Но уточнять, в каком именно цирке согласились заняться напавшим на человека львом, уточнять не стал.

Обычно происходит наоборот: хищников, напавших в цирке на людей, ссылают в зоопарк, а дрессировать зверей для выступления на арене начинают с младенчества. А лев, покусавший туристку, хотя и молод, но уже давно не младенец.

Белогорск, Анастасия Зук

Белогорск. Другие новости 14.08.18

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