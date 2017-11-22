Казалось бы, при чем тут Зубков? Владельца дельфинария возле ялтинского зоопарка «Сказка» вновь оштрафовали

Владельца дельфинария возле ялтинского зоопарка «Сказка» вновь оштрафовали

Ялта, Ноябрь 22 (Новый День, Оксана Мурзина) – Владельца дельфинария, расположенного возле ялтинского зоопарка «Сказка», оштрафовали на 70 тысяч рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», административным санкциям предприниматель подвергся за неисполнение предписания Госземнадзора.

«Предприниматель, игнорируя законные требования Госкомрегистра, продолжает использовать земельный участок более 2500 кв. м. без наличия предусмотренных законодательством прав, что было в очередной раз подтверждено сотрудниками управления государственного земельного надзора. Материалы проверки были направлены в суд, где принято решение оштрафовать бизнесмена на 70 тысяч рублей», – цитирует пресс-служба ведомства главного государственного инспектора РК по использованию и охране земель Александра Спиридонова.

Это уже третий штраф для владельца дельфинария: ранее ему пришлось раскошелиться на 100 и 30 тысяч рублей соответственно за самозахват земли.

Имя предпринимателя не называется. Однако ранее об участии в этом бизнесе заявлял владелец «Сказки» и парка львов «Тайган» Олег Зубков.

Известно также, что и у регионального минприроды к работе дельфинария были претензии. Из-за плохих условий содержания еще в 2015-м году Ялтинский городской суд оштрафовал дельфинарий на 567 тысяч 800 рублей и постановил конфисковать находящихся там шесть черноморских афалин, двух белух и двух северных котиков.

Однако, как рассказала РИА «Новый День» участница проекта в защиту черноморских дельфинов «Serene sea /Море голосов» Наталья Макеева, вышестоящая судебная инстанция отменила решение Ялтинского горсуда и животных оставили владельцам. В настоящее время их местонахождение неизвестно.

«Вывезли за пару дней до того, как наших (дельфинов из дельфинария-душегубки в Саках – прим. «НД») пытались переправить. Куда-то по «передвижкам», – рассказала Наталья Макеева.

Тем временем, по ее словам, судебные разбирательства по делу двух афалин Дианы и Шилки, участвовавших в представлениях дельфинария в Саках и изъятых 3 октября в Керченском рыбном порту при попытке незаконного вывоза с полуострова, продлятся еще не менее двух месяцев. Напомним, животных в тяжелом состоянии доставили в реабилитационный центр в Донузлаве, где они будут находиться до решения суда. На данный момент дельфины полностью восстановились и нагуливают вес к холодам.

Фото: Serene sea /Море голосов

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