Сезон к концу – крокодила в море: Крым остается душегубкой для животных

В Ялте в море обнаружили труп крокодила.

Об этом корреспонденту РИА «Новый День» сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов республики.

Труп крокодила прибило к берегу. По сообщениям местных жителей, его обнаружили недалеко от пляжа жилого комплекса «Опера-Прима». В министерстве рассказали, что выяснением обстоятельств того, как в море появился крокодил, занимаются сотрудники Роспотребнадзора и пограничной службы.

Среди версий, которые выдвигают горожане – животное каким-то образом могло сбежать из местного крокодиляриума. Однако представители крокодиловой фермы опровергают подобные заявления, заверяя, что все питомцы крокодиляриума на месте. При этом на ферме усомнились в том, что крокодил жил в Черном море.

«Крокодилы обычно не живут в соленой воде, кроме австралийского гребнистого крокодила, который в принципе может плавать в соленой воде», – рассказали РИА «Новый День» в крокодиляриуме.

По другой версии ялтинцев, от крокодила решили избавиться сами владельцы: к примеру, фотографы, предлагающие туристам сделать снимок с экзотическими животными, или хозяева мини-отелей или хостелов, которые содержали крокодила для развлечения постояльцев.

Между тем, по данным министерства экологии и природных ресурсов, во время рейдов инспекторов, фактов предоставления услуг по фотографированию с крокодилами выявлено не было.

Как уже сообщал «Новый День», в Крыму не раз фиксировали случаи жестокого обращения с животными. В 2016 году по решению Ялтинского суда из местного дельфинария были конфискованы шесть черноморских дельфинов-афалин, две белухи и два северных морских котика. Животные содержались в слишком тесной емкости.

В 2017 году пограничники предотвратили вывоз с территории Крыма двух афалин, занесенных в Красную книгу России. Дельфинов перевозили в ужасных условиях в грузовике – в одной транспортировочной ванне на двоих, практически без воды. Водитель пояснил, что вез афалин из дельфинария города Саки в Анапу.

До этого животные находились все лето в сакском дельфинарии на 40-градусной жаре в мелком бассейне глубиной 2,5 метра без навеса и какой-либо защиты от солнца. Неравнодушные крымчане начали писать письма в различные инстанции полуострова, однако ни Минэкологии, ни суды ничего не смогли с этим поделать.

Кроме того, с набережных крымских городов никак не могут изгнать фотографов-живодеров, эксплуатирующих на жаре животных, в том числе, редких.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 05.09.18

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