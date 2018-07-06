В Судаке спасли краснокнижного хищника от фотографов-живодеров

В Судаке у фотографов-живодеров на набережной изъяли занесенную в Красную Книгу России и Крыма птицу.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе минэкологии Крыма, хозяева не спешили расставаться с прибыльной живой игрушкой для туристов и оказали «сопротивление с применением физической силы».

Однако курганника все же удалось забрать. Теперь пернатый хищник передан в специализированное учреждение Крыма «на ответственное хранение».

В отношении владельцев живодерского бизнеса возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования по статье 8.35 Кодекса об административных правонарушениях (Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, занесенных в Красную книгу РФ либо охраняемых международными договорами, а равно действия (бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания этих животных или к гибели таких растений, либо добыча, хранение, перевозка, сбор, содержание, приобретение, продажа либо пересылка указанных животных или растений, их продуктов, частей либо дериватов без надлежащего на то разрешения или с нарушением условий, предусмотренных разрешением, либо с нарушением иного установленного порядка).

Санкция статьи предусматривает штраф для граждан в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей с конфискацией животного или растения.

Как уже сообщал «Новый День», в Судаке процветают фотографы, предлагающие туристам кадры на память с различными животными, или просто откровенно вымогающие деньги за возможность погладить своих питомцев.

Туристы и местные жители постоянно жалуются на наглость и хамство живодеров, однако городские власти пока не придумали эффективного способа борьбы с таким нелегальным бизнесом. Не лучшим образом дела обстоят и в других крымских городах.

Между тем, в середине мая министр курортов и туризма РК Вадим Волченко заявлял, что «использование животных в коммерческих целях вредит имиджу Крыма». По мнению главы профильного ведомства, «нужно сделать так, чтобы подобная деятельность стала невыгодной самим занятым в ней предпринимателям, чтобы они теряли больше, чем получают».

В правилах благоустройства крымских населенных пунктов планируется прописать полный запрет коммерческого использования животных на набережных, пляжах и в других местах отдыха.

Проверять исполнение этого пункта должны в рамках ежедневных рейдов в курортных городах и поселках. Кроме того, со следующего года в разы увеличатся штрафы за подобное правонарушение.

Судак, Оксана Мурзина

Судак. Другие новости 06.07.18

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