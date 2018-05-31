В Судаке фотографы-живодеры атакуют туристов под стенами крепости

С началом сезона в Судаке вновь активизировались фотографы, предлагающие туристам кадры на память с различными животными, или просто откровенно вымогающие деньги за возможность погладить своих питомцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правда, по сравнению с прошлым летом, когда центром живодерского бизнеса была городская набережная, в этом году отдыхающие вынуждены отбиваться от навязчивых услуг в районе генуэзской крепости.

При этом фотографов не смущает штраф в 30 тысяч рублей за жестокое обращение с животными и незаконную коммерческую деятельность.

«Просто ахтунг! Сервис даже не навязчивый, а просто агрессивный. Своих мартышек и полярную сову подсовывают прямо в руки ребенку – якобы, бесплатно погладить, без разрешения родителей, не интересуясь, а вдруг у него аллергия. Причем, если мама/папа начинают детей оттаскивать, то доходит до того, что ребенку говорят: нехорошие родители – не дают тебе погладить обезьянку», – возмущаются туристы, добавляя, что такой же бесцеремонностью отличаются и псевдорыцары у входа в Судакскую крепость, едва ли не хватающие за руки желающих посетить главную городскую достопримечательность.

Впрочем, сами владельцы живых игрушек фотографироваться не спешат, а при упоминании полиции и демонстративном извлечении телефона для набора «02», предпочитают ретироваться.

В горадминистрации Судака признают наличие проблемы, однако отмечают, что она общая для всех приморских городов Крыма. Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе, «идеи борьбы с ними (фотографами-живодерами – прим. «НД») есть, но детали пока прорабатываются», добавляя, что «вариант обращения в полицию пока самый действенный».

Между тем, в середине мая министр курортов и туризма РК Вадим Волченко заявлял, что «использование животных в коммерческих целях вредит имиджу Крыма». По мнению главы профильного ведомства, «нужно сделать так, чтобы подобная деятельность стала невыгодной самим занятым в ней предпринимателям, чтобы они теряли больше, чем получают». В правилах благоустройства крымских населенных пунктов планируется пописать полный запрет коммерческого использования животных на набережных, пляжах и в других местах отдыха. Проверять исполнение этого пункта должны в рамках ежедневных рейдов в курортных городах и поселках. Кроме того, со следующего года в разы увеличатся штрафы за подобное правонарушение.

Судак, Галия Шакирова

Судак. Другие новости 31.05.18

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