Уехали ни с чем: полиция не смогла забрать животных из дельфинария в Саках

Сотрудники полиции, приехавшие в дельфинарий в Саках в минувшую пятницу, чтобы конфисковать дельфинов и морских котиков, решили не изымать животных до решения суда.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», владельцам дельфинария, открытого в старом, полуразрушенном помещении в нарушении природоохранного законодательства, удалось убедить представителей силовых структур, что на данном этапе жизни животных ничего не угрожает.

Напомним, в конце июля в Саках начали давать представления с дельфинами. Животные находились на 40-градусной жаре в мелком бассейне глубиной 2,5 метра без навеса и какой-либо защиты от солнца. Однако неравнодушные крымчане начали писать письма в различные инстанции полуострова.

На обращение отреагировало Министерство экологии и природных ресурсов РК. Ведомство провело проверку, которая показала, что «дельфины содержатся в условиях, неподходящих для их биологических потребностей». Кроме того, того у владельца дельфинария не оказалось разрешения «на содержание и разведение в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания объектов животного мира, занесенных в Красную Книгу РФ» и «на содержание и разведение в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания объектов животного мира».

На основании этого Минэкологии инициировало судебный процесс по статье 8.35 («Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений), части 3 статьи 8.37 («Нарушение правил пользования объектами животного мира») Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и направило материалы для вынесения решения по изъятию животных ( двух дельфинов и двух морских котиков) в Судебный участок №71 Сакского судебного района.

Судебное заседание назначено на 12 сентября. Как рассказала РИА «Новый День»

биолог проекта в защиту черноморских дельфинов «Serene sea /Море голосов» Наталья Макеева, морские биологи и экологи проекта будут настаивать на том, чтобы материалы вчерашнего визита правоохранителей (протокол, фотографии и показания районного участкового) были приобщены к делу.

Саки, Оксана Мурзина

Саки. Другие новости 09.09.17

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