В дельфинарий в Саках приехала полиция – изымать животных

Сотрудники полиции приехали в дельфинарий в Саках, открытый в старом, полуразрушенном помещении. Стражи порядка собираются конфисковать животных.

Как передает корреспондент агентства РИА «Новый День», в конце июля в Саках начали давать представления с дельфинами. Животные находились на 40-градусной жаре в мелком бассейне глубиной 2,5 метра без навеса и какой-либо защиты от солнца. Неравнодушные крымчане начала писать письма в различные инстанции.

На обращения отреагировало министерство экологии и природных ресурсов РК. Ведомство провело проверку, которая показала, что «дельфины содержатся в условиях, неподходящих для их биологических потребностей». Кроме того, у владельца дельфинария не оказалось разрешения «на содержание и разведение в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания объектов животного мира».

На основании этого Минэкологии инициировало судебный процесс по статье 8.35 («Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений), части 3 статьи 8.37 («Нарушение правил пользования объектами животного мира») Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и направило материалы для вынесения решения по изъятию животных (двух дельфинов и двух морских котиков) в Судебный участок №71 Сакского судебного района.

Как рассказала РИА «Новый День» биолог проекта в защиту черноморских дельфинов «Serene sea /Море голосов» Наталья Макеева, разрешения выданы на двух дельфинов (самка и самец) на другое юридическое лицо и на совершенно других животных. Кроме того, по документам дельфины должны находиться в Коктебеле. На деле же в представлениях участвовали три морских млекопитающих. Документов на третьего дельфина нет вообще.

По российскому законодательству передавать или сдавать в аренду для коммерческого использования краснокнижных животных категорически запрещено.

«Взять дельфинов на ответственное хранение до решения суда готов Евпаторийский дельфинарий», – рассказала Наталья Макеева.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 08.09.17

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