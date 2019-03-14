В шаге от свободы: за попавших в беду «сакских» дельфинов попросят Путина

Драматическая история двух черноморских дельфинов, едва спасенных от смерти в октябре 2017-го года, получила неожиданное продолжение: в их судьбу может вмешаться сам президент России Владимир Путин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», морские биологи проекта в защиту черноморских дельфинов «Море голосов» и общественники готовят обращение к российскому президенту с целью ускорить процесс выпуска морских млекопитающих на свободу.

Напомним, что история Дианы и Шилки началась летом 2017-го года. Афалины участвовали в представлениях скандального сезонного дельфинария в Саках и содержались в ужасающих условиях – на 40-градусной жаре в мелком бассейне. После многочисленных жалоб на условия содержания начались проверки различных госведомств и служб, затянувшихся до середины осени. А затем владельцы дельфинария попытались вывезти краснокнижных животных на материк, но в начале октября прошлого года машина с животными была задержана пограничниками на Керченской грузовой паромной переправе.

Дельфинов конфисковали и отправили в реабилитационный центр для морских млекопитающих на Донузлаве на ответственное хранение. А Погрануправления ФСБ России по Республике Крым завело дело по статье 8.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ. В результате его рассмотрения Керченский городской суд постановил изъять двух черноморских афалин в доход государства с целью последующего выпуска в естественную среду. Однако в октябре прошлого года Верховный суд Крыма отменил это решение и вынес свой вердикт, по которому Диана с Шилкой возвращались к прежним хозяевам.

Морским биологам «Море голосов» удалось оспорить это постановление. Пограничники передали дело в Росприроднадзор, который, в свою очередь, посчитал, что в настоящее время отпускать дельфинов на волю нельзя «в связи с длительным сроком их нахождения в дельфинарии, необходимостью прохождения ветеринарного обследования и программы реадаптации к природным условиям дл восстановления навыков самостоятельной охоты и стереотипа поведения диких дельфинов».

«Роспироднадзор обратился в СИТЕС ФГБУ «ВНИИ Экология» якобы за экспертным заключением о возможности выпуска. Но они не занимаются дельфинами, а занимаются рекультивацией отходов. У «ВНИИ Экология» нет ни специалистов, кто мог бы реабилитацию провести, ни бассейнов, ни вольеров. При этом Росприроднадзор хотел им передать дельфинов, то есть им же запрос сделали, а они предложили им их и отдать», – рассказала биолог проекта Наталья Макеева.

При этом, по ее словам, аргументы ведомства не имеют серьезных оснований, так как в отличие от других животных навыки охоты практически не утрачиваются ну, во всяком случае, восстанавливаются очень быстро. Об этом свидетельствует мировая практика.

«В июле 2017-го года корейцы выпустили на волю двух дельфинов. Дэпо и Гумдунг 20 лет провели в дельфинарии. В Южной Корее это уже третий по счету успешный выпуск

Всего они выпустили 7 дельфинов. Две самки родили», – рассказали в «Море голосов», добавив, что единственными причинами оставить животных в неволе могут быть серьезные травмы, например, отсутствие хвоста, или преклонный возраст.

По мнению биологов, чиновники от природы, по всей видимости, собирались признать афалин не выпускными и навсегда оставить в дельфинарии. Однако в ведомство хлынул поток жалоб от общественников и зоозащитников. В результате в дело вмешалась Москва.

В среду в Карадагский природный заповедник («Карадагская научная станция им. Т. И. Вяземского – природный заповедник РАН») приехал представитель центрального департамента ведомства.

«Он проверил условия, собрал все документы, включая документы общественных организаций в защиту дельфинов, и передали это все в Москву. Рассматривается возможность передачи дельфинов на Карадаг для реадаптации к вольным условиям. Специалисты ( причем возможно привлечь лучших специалистов со всей страны ) смогут подготовить и разработать программу выпуска. Директор Карадагского заповедника готов сотрудничать с общественниыми организациями, независимыми учёными и всеми ведомствами, которые будут стремиться поддерживать восстановление популяций дельфинов в Черном море. Более того! Карадагский заповедник уже имеет средства для создания всех условий к началу работ по подготовке реабилитации Шилки и Дианы», – рассказали в «Море голосов».

По мнению ученых, в настоящее время нужно добиться скорейшей передачи прав на дельфинов заповеднику.

«Как только разрешение будет получено, сразу начнется подготовка для приёма дельфинов. Это будет исторический момент. Поэтому мы сейчас готовим письмо Путину и запрос председателю комитета по экологии Госдумы Владимиру Бурматову с просьбой содействовать передаче Карадагу дельфинов для реабилитации и выпуска», – резюмировали биологи.

Симферополь, Галия Шакирова

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