На перевозчика животных из сакского дельфинария-душегубки завели дело (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники Погрануправления ФСБ России по Крыму завели административное дело на перевозчика дельфинов, которых вчера конфисковали на грузовой паромной переправе в Керчи.

Как уже сообщал РИА «Новый День», накануне в Керченском рыбном порту при попытке незаконного вывоза с полуострова крымские пограничники изъяли двух черноморских дельфинов-афалин, участвовавших в представлениях скандального дельфинария в Саках.

В результате проверки выяснилось, что у водителя грузового автомобиля марки «Iveco», в кузове которого находились животные, отсутствовали паспорта на морских млекопитающих, а также разрешения на их транспортировку. Мужчина сообщил, что перевозит дельфинов в Анапу.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренного ст. 8.35 («Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений) Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации КоАП РФ. Нарушителю закона грозит крупный штраф, говорится в сообщении пресс-службы Погрануправления.

Напомним, что конфискованных животных передали в реабилитационный центр в заливе Донузлав.

Как рассказали РИА «Новый День» морские биологи проекта в защиту черноморских дельфинов «Serene sea /Море голосов», которые присутствовали при конфискации афалин, дельфины пережили серьезный стресс, так как транспортировали их в одной перевозочной ванне вместо двух. Разбирательство продолжалось около суток. Кроме того, в емкости почти не было воды.

«Вчера связывались с Донузлавом. Пока они тяжелые, но очень обрадовались, что в море», – сообщили в «Serene sea /Море голосов».

конфискация дельфинов

Фото и видео пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым

Керчь, Оксана Мурзина

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