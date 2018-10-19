Верховный суд Крыма вернул спасённых «сакских» дельфинов живодёрам с материка

Двух черноморских дельфинов, едва спасенных от смерти год назад, могут вернуть прежним жестоким владельцам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление принято Верховным судом Крыма. Тем самым было отменено решение Керченского городского суда о конфискации двух черноморских афалин в доход государства.

Напомним, что в начале октября прошлого года сотрудники Погрануправления ФСБ России по Республике Крым изъяли на Керченской грузовой паромной переправе при попытке незаконного вывоза на материк двух дельфинов. При этом морские млекопитающие, занесенные в Красную книгу, находились в ужасающих условиях – в одной перевозочной ванне почти без воды. Ранее афалины участвовали в представлениях сезонного дельфинария в Саках, получившего скандальную известность из-за жестокого обращения с животными, – дельфины находились на 40-градусной жаре в мелком бассейне глубиной 2,5 метра внутри ржавой конструкции без навеса и какой-либо защиты от солнца.

После конфискации афалин с кличками Диана и Шилка отправили в реабилитационный центр для морских млекопитающих на Донузлаве на ответственное хранение. А пограничное ведомство инициировало судебное производство по статье 8.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации либо охраняемых международными договорами…) в отношении водителя, у которого не оказалось документов на перевозку животных. Кроме того, было просрочено ветеринарное свидетельство.

Как рассказали РИА «Новый День» в некоммерческой организации по изучению и защите черноморских дельфинов «Безмятежное море», после изъятия были проведены проверка чипов, пола животных, замеры длины тела, веса, показавшие, что документы на животных подложные. Однако в отношении «владельцев» животных никаких мер не последовало. Более того, высшая судебная инстанция Крыма удовлетворила и жалобу водителя, признав его невиновным по выдвинутым обвинениям.

«Возбудили дело только в отношении водителя, что очень странно, так как, разумеется, нужно было привлекать правообладателя на дельфинов. Непонятно, почему погрануправление так поступило, ведь концы вели именно к правообладателю. А так получается суд оправдал водителя, он и действительно ни при чем, а заодно удовлетворил и просьбу «владельца», постановив вернуть ему животных», – прокомментировали в организации «Безмятежное море».

«Судья игнорирует тот факт, что морские млекопитающие эти в Красной книге. Для него, они просто попавшие в неволю и в защите не нуждаются. Он считает, что дельфины – частная собственность, что является нарушением закона о редких и исчезающих видах растений и животных (ФЗ №52) . И «возвращает» их и обратно, не смотря на подлог документов ( о том, что жизни афалин может угрожать опасность речи вообще не ведется)", – недоумевает член организации Наталья Макеева, добавляя, что подобное деяние по закону влечет за собой штраф, конфискацию, а в отдельных случаях и уголовную ответственность, если доказан факт незаконного отлова дельфинов, т. е браконьерство.

В организации намерены добиваться пересмотра судебного решения. " В постановлении суда написано, что решение вступает в законную силу сразу же, если оно не опротестовано. Следователь и мы подали жалобы в коллегию судей, и в Генпрокуратуру и ещё по нескольким адресам. И ещё, мы будем добиваться прецедента рентген конечностей, то есть грудных плавников, который бы помогал определять возраст морских млекопитающих. Хотя на сегодняшний день в России нет практически ни одной работы по грудным плавникам, есть иностранные источники, и на них можно опираться, сделав рентген нашим Шилке с Дианой», – рассказала Макеева.

По информации «Безмятежного моря», на данный момент афалины остаются в реабилитационном центре на Донузлаве.

Спасённые год назад дельфины. Фото: ЦИСРММ «Безмятежное Море»

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