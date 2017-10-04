Двух дельфинов из скандального дельфинария в Саках конфисковали на Керченской переправе

Сотрудники Погрануправления ФСБ России по Республике Крым в среду изъяли на Керченской грузовой паромной переправе при попытке незаконного вывоза на материк двух дельфинов, участвовавших в представлениях скандального дельфинария в Саках.

Как рассказали РИА «Новый День» морские биологи проекта в защиту черноморских дельфинов «Serene sea /Море голосов», присутствовавшее при конфискации животных, на данный момент морские млекопитающие отправляются в реабилитационный центр в заливе Донузлав до окончательного решения их судьбы.

Напомним, в конце июля в Саках начали давать представления с дельфинами. Животные находились на 40-градусной жаре в мелком бассейне глубиной 2,5 метра внутри ржавой конструкции без навеса и какой-либо защиты от солнца. Неравнодушные крымчане начали писать письма в различные инстанции полуострова.

На обращение отреагировало Минэкологии Крыма. Ведомство провело проверку, которая показала, что «дельфины содержатся в условиях, неподходящих для их биологических потребностей». Кроме того, того у владельца дельфинария не оказалось разрешения «на содержание и разведение в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания объектов животного мира, занесенных в Красную Книгу РФ» и «на содержание и разведение в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания объектов животного мира».

На основании этого Минэкологии инициировало судебный процесс по статье 8.35 («Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений), части 3 статьи 8.37 («Нарушение правил пользования объектами животного мира») Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и направило материалы для вынесения решения по изъятию животных ( двух дельфинов и двух морских котиков) и закрытию заведения в Судебный участок №71 Сакского судебного района.

Однако суд приговорил владельцев лишь к штрафу в 17 тысяч рублей за нарушение ветеринарных норм: отсутствие документов на рыбу для животных, дезинфекции обуви и неправильное ведение журнала учета.

Необходимость закрывать дельфинарий исчезла сама собой, так как по окончании турсезона он прекратил свою деятельность.

Керчь, Галия Шакирова

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