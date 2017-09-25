Владельцы дельфинария-душегубки в Саках отделались штрафом – животных даже не конфисковали (ФОТО)

Мировой судья Судебного участка №71 Сакского судебного района приговорила владельцев дельфинария в Саках, открытого в старом, полуразрушенном помещении, к штрафу в 17 тысяч рублей за нарушение ветеринарных норм.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», при этом речь о конфискации животных, на чем первоначально настаивало региональное Минэкологии, не заходила.

Напомним, в конце июля в Саках начали давать представления с дельфинами. Животные находились на 40-градусной жаре в мелком бассейне глубиной 2,5 метра без навеса и какой-либо защиты от солнца. Неравнодушные крымчане начали писать письма в различные инстанции полуострова.

На обращение отреагировало Минэкологии Крыма. Ведомство провело проверку, которая показала, что «дельфины содержатся в условиях, неподходящих для их биологических потребностей». Кроме того, того у владельца дельфинария не оказалось разрешения «на содержание и разведение в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания объектов животного мира, занесенных в Красную Книгу РФ» и «на содержание и разведение в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания объектов животного мира».

На основании этого Минэкологии инициировало судебный процесс по статье 8.35 («Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений), части 3 статьи 8.37 («Нарушение правил пользования объектами животного мира») Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и направило материалы для вынесения решения по изъятию животных ( двух дельфинов и двух морских котиков) и закрытию заведения в Судебный участок №71 Сакского судебного района.

В случае конфискации животных готов был взять на ответственное хранение Евпаторийский дельфинарий и поместить в морские вольеры реабилитационного центра в заливе Донузлав.

Судебное заседание переносили два раза. В итоге, как рассказали РИА «Новый День» морские биологи проекта в защиту черноморских дельфинов «Serene sea /Море голосов», присутствовавшие на процессе, штраф был выписан за то, что у владельцев дельфинария не было документов на рыбу для животных, не проводилась дезинфекция обуви, как во всех подобных заведениях, неправильно велся журнал учета.

Необходимость закрывать дельфинарий исчезла сама собой, так как по окончании турсезона он прекратил свою деятельность.

Однако в ходе разбирательства выяснилось, что у владельцев дельфинария есть проблемы с документами на животных: на трех дельфинов 5 разных документов, говорят участники «Serene sea /Море голосов». При этом в судебном заседании фигурировало 2 морских млекопитающих. Третьего дельфина представители проверяющих органов упорно не хотели замечать, хотя есть неопровержимые доказательства (многочисленные фото с представлений) его наличия.

Морские биологи не собираются сдаваться и намерены подать апелляцию. В природоохранную прокуратуру обращение уже направлено.

Фото «Serene sea /Море голосов»

Саки, Галия Шакирова

Саки. Другие новости 25.09.17

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