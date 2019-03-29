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Пятница, 29 марта 2019, 15:14 мск

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Во Франции на берег вынесло рекордное число погибших дельфинов

На побережье Франции зафиксирована рекордная гибель дельфинов. За первые три месяца текущего года на берег вынесло 1100 мертвых животных, передает телеканал France 24.

По словам специалистов национального центра научных исследований La Rochelle, уровень гибели морских обитателей никогда не был настолько высок. В прошлом году число погибших особей было самым высоким за 40 лет, однако только за три месяца 2019 года этот рекорд был побит.

Эксперты считают, что основной причиной гибели морских млекопитающих является промышленное рыболовство. У 90% мертвых дельфинов обнаружены повреждения от рыбацких сетей.

Зоозащитники требуют от министерства экологии Франции запустить национальную инициативу по спасению дельфинов.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

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