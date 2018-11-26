В Новой Зеландии 150 дельфинов выбросились на берег

В Новой Зеландии около 150 дельфинов выбросились на берег. Причины самоубийства животных неизвестны.

Инцидент произошел в минувшие выходные у острова Стьюарт, сообщает New Zealand. К тому моменту, когда животных нашли, половина из них были мертвы. Остальных пришлось усыпить, так как не было возможности вернуть их в море.

«К сожалению, вероятность того, что удастся вновь спустить на воду оставшихся дельфинов, была крайне мала. Однако это все равно было очень сложное решение», – сообщили в министерстве по охране окружающей среды.

Киты и дельфины часто выбрасываются на берег островов Новой Зеландии. До сих пор ученые не могут объяснить причин странного поведения животных. Возможно, дельфинов сбивают с толку сонары кораблей и подводных лодок, также мотивом может стать загрязнение океанов.

Веллингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Веллингтон. Другие новости 25.11.18

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